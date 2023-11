OpenAI braucht ein Altman-Comeback, um zweites Anthropic zu verhindern

Der Rausschmiss von Sam Altman bei OpenAI am Freitag Abend hat nicht nur ihn und das Unternehmen, sondern die gesamte Tech-Welt geschockt. Offenbar hatte ein Richtungsstreit im Unternehmen den Vorstand und insbesondere OpenAI-Chefwissenschaftler Ilya Sutskever dazu gebracht, Altman abzusägen – und überraschte damit nicht nur die Belegschaft, sondern auch die eigenen Investoren – allen voran Microsoft, das bisher 13 Milliarden Dollar in das weltbekannte AI-Startup steckte.

Und nun geht es hinter den Kulissen offenbar darum, Altman auf Wunsch der Investoren, zu denen neben Microsoft auch Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive und K2 Global gehören, zurück in die Rolle des CEOs zu holen. Im internen Richtungsstreit ging es offenbar darum, wie schnell und unter welchen Sicherheitsprämissen AI in Richtung Artificial General Intelligence (AGI) entwickelt werden sollte. Das hat Altman, der OpenAI vom Non-Profit-Forschungsinstitut zum kommerziell ausgerichteten Multi-Milliarden-Scaleup pushte, den Job gekostet haben.

Sutskever, der OpenAI mitgründete, soll zunehmend besorgt gewesen sein über die Ausmaße, die AI mittlerweile hat, und für vorsichtigere Entwicklung gewesen sein. Doch Altman genießt in den OpenAI-Reihen sowie bei den Investoren viel Rückhalt, weswegen nach seinem Rausschmiss nun daran gearbeitet wird, ihn zurück zu holen. Denn nachdem Altman abgesägt, wurde sollen mindesten drei weitere hochrangige Mitarbeiter gekündigt haben, nämlich Jakub Pachocki (Director of Research), Aleksander Madry (Head Risk Evaluation) und Szymon Sidor (Researcher). Und: Greg Brockman, der ebenfalls zu den OpenAI-Gründern zählt und als Vorsitzender des Boards abgesägt wurde, ist auch auf Seiten Altmans. Gemeinsam könnten sie in Kürze ein gemeinsames Venture ankündigen, bzw. sollen sie bereits Funding für ein neues Startup gesucht haben.

OpenAI-Abspaltung Anthropic ist heut der größte Rivale

Was könnte Altman planen? Bereits vor einiger Zeit gab es Gerüchte, dass sich der ehemalige OpenAI-Chef mit niemand Geringeren als John Ive zusammengetan hat, um gemeinsam an einem Startup zu arbeiten. Ive ist der legendäre ehemalige Apple-Chefdesigner, der seit mehreren Jahren nicht mehr für Apple arbeitet. Mit Altman gemeinsam wäre es denkbar, dass sie eine Hardware für die Nutzung von Ai entwickeln könnten. Das Startup Humane, ebenfalls von ehemaligen OpenAI-Mitarbeiter:innen, hat kürzlich mit dem AI Pin ein interessantes neues Gerät vorgestellt. Altman ist bei Humane investiert.

Was auch immer es werden könnte, Altman ist eine Gefahr für OpenAI, weil er enormes Know-how und Kontakte mitnimmt. OpenAI droht ein weiterer Anthropic-Moment. Wir erinnern uns: 2021 spalteten sich 11 ehemalige OpenAI-Mitarbeiter:innen ab, um Anthropic zu gründen. Unter diesen 11 Köpfen sind Dario Amodei, Ex-Vizepräsident für Forschung bei OpenAI, und seine Schwester Daniela, die zuvor als Vizepräsidentin für Sicherheit und Politik bei OpenAI tätig war. Anthropic ist mittlerweile mit Investments von mehr als sechs Milliarden Dollar (u.a. von Google und Amazon) der größte Herausforderer von OpenAI und hat mit Claude einen Chatbot veröffentlicht, der es mit ChatGPT aufnehmen kann.

Somit ist klar: Wenn sich nun Altman mit einer Gruppe von hochrangigen Mitarbeiter:innen abspaltet, um sein eigenes neues Ding durchzuziehen, dann wäre das sehr schädlich für OpenAI. Mittlerweile gibt es bereits Berichte, dass der Vorstand von OpenAI bereit wäre, zurückzutreten, wenn Altman zurückkehrt. Fest steht, dass die Forderungen, die Altman für eine Rückkehr stellen kann, sehr sehr groß sein können. Sein letzter Tweet lautet: „I love the OpenAI Team so much.“ Vermutlich werden wir bald wissen, was Sache ist.