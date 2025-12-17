Waymo soll über Bewertung von mehr als 100 Milliarden Dollar verhandeln

Die Google-Schwester Waymo verhandelt derzeit über eine der größten Finanzierungsrunden im Tech-Sektor. Das autonome Fahrunternehmen plant, mehr als 15 Milliarden Dollar frisches Kapital einzusammeln, wie Bloomberg berichtet. Mutterkonzern Alphabet führt die Runde an, während parallel Gespräche mit externen Investoren laufen.

Die Bewertung des Unternehmens soll sich bei rund 100 Milliarden Dollar einpendeln. In den Verhandlungen haben die Beteiligten sogar Zahlen bis zu 110 Milliarden Dollar diskutiert. Die finale Höhe des eingesammelten Kapitals und die endgültige Bewertung stehen allerdings noch nicht fest. Zu den potenziellen Geldgebern sollen neben Alphabet auch Schwergewichte wie Andreessen Horowitz, Fidelity, Silver Lake, Tiger Global und T. Rowe Price zählen.

Bewertung seit 2024 mehr als verdoppelt

Der Sprung fällt dramatisch aus: Im November 2024 hatte Waymo eine Finanzierungsrunde über 5,6 Milliarden Dollar abgeschlossen – damals bei einer Bewertung von mehr als 45 Milliarden Dollar. Die neue Runde würde die Unternehmensbewertung innerhalb weniger Monate mehr als verdoppeln. Dieser Anstieg unterstreicht Waymos Position als führender Player im Bereich des autonomen Fahrens. Währenddessen tun sich andere Unternehmen wie Tesla deutlich schwerer, was Robotaxis angeht.

Operativ legt das Unternehmen ein beeindruckendes Tempo vor. Pro Woche absolvieren die selbstfahrenden Taxis mittlerweile über 100.000 bezahlte Fahrten. 2025 sollen es insgesamt 14 Millionen Fahrten gewesen sein, also mehr als eine Million pro Monat. Bis Ende 2026 plant man, pro Woche eine Million Fahrten absolvieren zu könnne.

Das frische Kapital soll direkt in den Ausbau der Fahrzeugflotte und die Expansion in weitere US-Städte fließen. In San Francisco und Umgebung hat Waymo kürzlich den Betrieb auf Autobahnen ausgeweitet – ein technologischer Meilenstein für den Dienst.

Teure Sensoren treffen auf Marktführerschaft

Die Technologie gilt als sicher und vielseitig, verursacht aber hohe Kosten. Jedes Fahrzeug benötigt zahlreiche teure Sensoren, was die Robotaxis im Vergleich zu konventionellen Taxis deutlich teurer macht. Waymo investiert massiv, um diese Kostenstruktur durch Skalierung zu optimieren und gleichzeitig die technologische Führungsposition zu verteidigen. Bei den Fahrzeugen setzt das Unternehmen vor allem auf Jaguars I-Pace.

Mit der anvisierten Bewertung würde Waymo unter die zwölf wertvollsten Autounternehmen der Welt aufsteigen – und das, ohne ein einziges Fahrzeug selbst zu produzieren. Das Unternehmen läge damit vor etablierten Marken wie Ford oder Hyundai. Diese Positionierung zeigt, wie stark Investoren auf Software und autonome Technologie setzen, während traditionelle Automobilhersteller an Bewertungskraft verlieren.