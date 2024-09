woom: Scale-up bringt neues Allround-Bike „Explore“ auf den Markt

In diesem Jahr hat das Kinderfahrrad-Scale-up woom sein neues Hauptquartier in Wien eröffnet, nun präsentiert die Jungfirma ihr brandneues Allround-Bike, das sich speziell an Kinder von 6 bis 14 Jahren richtet. Das Bike mit dem Namen „Explore“ verspricht hochwertige Komponenten und markantes Rahmendesign. Das leichte All-Terrain-Bike soll Kids komfortables, intuitives Radfahren ermöglichen – sowohl in der Stadt als auch in der Natur. Mit einem Fokus auf Komfort, Sicherheit und Style will woom neue Maßstäbe bei Allround-Kinderfahrrädern setzen.

Explore ist ein „cooles Alltags-Bike“

„Basierend auf Feedback von unseren Kund:innen und Händler:innen sowie auf den Ergebnissen einer groß angelegten Marktforschung, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, ein woom bike speziell für Kinder ab 6 Jahren zu entwickeln, das sich klar von den woom bikes für jüngere Kinder unterscheidet. Nach drei Jahren intensiver Entwicklungsarbeit bringen wir nun mit dem Explore ein cooles Alltags-Bike auf den Markt“, so woom-Marketingleiterin Nicole Lunzer.

Das neue Rahmendesign mit abgeflachtem Knick und kantigeren Rahmenrohren soll dem Explore einen speziellen, coolen Look verpassen. Die neue Radgeometrie soll eine sportliche, dynamische Sitzposition bieten, die das Fahrverhalten optimiert und gleichzeitig Komfort bietet. Kraftvolle hydraulische Scheibenbremsen und verstellbare Bremshebel sollen für zuverlässiges Bremsen und ein sicheres Gefühl auf jedem Terrain sorgen.

woom verspricht „Gamechanger bei Sitzkomfort“

Die neuen, schmalen, speziell für Kinderhände entwickelten Ergogrips sollen perfekten Halt bieten und ermüdungsfreies Greifen ermöglichen. Die leichten und agilen Billy Bonkers All-Terrain-Reifen von Schwalbe versprechen maximale Bodenhaftung, ob auf Asphalt, Schotter oder Waldboden. „Besonderes Augenmerk haben wir auch auf den Sattel gelegt. In Zusammenarbeit mit Selle Royal haben wir einen echten Gamechanger in Sachen Sitzkomfort entwickelt. Der neue, ergonomische Sattel wurde speziell für jede Bike-Größe angepasst und trägt dazu bei, dass jede Fahrt zu einem angenehmen Erlebnis wird“, sagt Matthias Leite-Gürtner, Produktdesigner bei woom.

Das neue Fahrrad ist in vier Farben – woom red, magnetic blue, jungle green und neon coral – mit matter Lackierung erhältlich. „Den Startschuss für die Entwicklung des Explore machte eine Marktforschungsstudie im Jahr 2021, die aufzeigte, dass es noch viel Potenzial für uns als Marke bei den älteren Kindern gibt. Zahlreiches Feedback von unseren Kund:innen und Handelspartner:innen, zusammen mit der aktuell stagnierenden Marktdynamik und der wachsenden Konkurrenz, haben unsere neue Produktlinie maßgeblich beeinflusst. Mit dem Explore wollen wir nicht nur Innovation vorantreiben, sondern auch neuen Schwung in den Markt bringen“, erklärt Nicole Lunzer.

Ab sofort ist das woom Explore online und im ausgewählten Fachhandel zum Preis von 599 Euro erhältlich.