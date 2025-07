XRP, XLM und DOGE bei -12%: Träume von neuer Altcoin Season platzen

Mehrere große Altcoins haben in den vergangenen 24 Stunden deutliche Kursverluste von über 10% hinnehmen müssen. Während sich der Bitcoin-Kurs vergleichsweise stabil zeigt, stehen zahlreiche alternative Kryptowährungen (Altcoins) massiv unter Druck. Damit dreht sich das Bild wieder sehr schnell.

Denn zu Beginn der Woche gab es bereits Hoffnungen, dass eine neue Altcoin-Saison anbricht. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass viele Krypto-Assets stärker wachsen als der Marktführer Bitcoin. Durch diese Entwicklungen werden diese Hoffnungen aber nun kurzfristig wieder zerstört:

Name Kurs 24h Veränderung Marktkapitalisierung XRP $3.05 -12.29% $180,706,067,936 Stellar (XLM) $0.4144 -12.20% $12,910,374,243 Hedera (HBAR) $0.2370 -12.70% $10,047,634,312 Dogecoin $0.2305 -12.27% $34,628,691,834 Cardano (ADA) $0.7831 -10.74% $27,730,070,291 Chainlink $17.61 -8.82% $11,945,149,207 Solana (SOL) $183.59 -8.60% $98,807,413,364 Sui (SUI) $3.63 -8.60% $12,550,462,904

XRP verliert innerhalb eines Tages mehr als 12% seines Werts.

Auch Stellar, Hedera und Dogecoin büßen jeweils über 12% ein.

Cardano belegt mit einem Minus von knapp 11% ebenfalls einen Spitzenplatz unter den Tagesverlierern.

Andere große Coins wie Solana, Sui und Chainlink sind zwar weniger stark, aber trotzdem deutlich im Minus.

Im Unterschied zu den Altcoins bleibt der Bitcoin-Kurs nahezu unverändert: Mit einem kleinen Plus von 0,20% in der letzten Stunde und einem leichten Rückgang von 0,34% über die letzten 24 Stunden zeigt er sich deutlich stabiler.

Altcoin Season Index weit von Schwellenwert entfernt

Die aktuelle Altcoin Season zeigt laut dem CoinMarketCap Altcoin Season Index eine deutliche Schwächephase. Der Index steht bei 34 von 100 möglichen Punkten und signalisiert, dass sich der Krypto-Markt derzeit klar in einer Bitcoin-dominierten Phase befindet. Historische Vergleiche verdeutlichen den Trend: Noch vor einer Woche lag der Wert bei 38, vor einem Monat gar bei 18 – mit einem Rekordhoch von 87 am 4. Dezember 2024 und einem Jahrestief von 12 am 26. April 2025. Das aktuelle Niveau ist damit zwar stabiler als im Vormonat, aber von einer echten Altcoin Season entfernt.

Auch ein Blick auf die Entwicklung der letzten 90 Tage bestätigt diese Einschätzung: Nach dem starken Anstieg des Altcoin Season Index gegen Mitte Juli ist das Momentum zuletzt deutlich abgeflacht. Der Marktanteil und die Performance der Altcoins im Verhältnis zu Bitcoin haben nachgegeben, wobei die Marktdaten darauf hindeuten, dass Anleger zuletzt wieder verstärkt auf Bitcoin setzen und viele Altcoins an Boden verlieren. Die Altcoin-Phase bleibt somit fragil und volatil, während der Markt weiter auf klare Impulse wartet.