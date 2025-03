XUND: MedTech Scale-up holt frische 6 Millionen Euro für die Expansion

Das 2018 gegründete Scale-up XUND, das sich auf die Entwicklung branchenführender Software as a Medical Device (SaMD) spezialisiert, hat nun erfolgreich eine Pre-Series A Runde über 6 Millionen Euro abgeschlossen. Die Finanzierungsrunde wird die Expansion von XUND in ganz Europa beschleunigen, mit einem strategischen Fokus auf die Kernmärkte DACH und Großbritannien.

Mit frischem Kapital und einem stetig wachsenden Portfolio an MDR-zertifizierten SaMD-Lösungen wird XUND seine Position als europäischer Vorreiter in der digitalen Gesundheitsvorsorge weiter stärken. Angesichts der steigenden Nachfrage nach KI-gesteuerten Medizinprodukten in Europa ist XUND für ein schnelles Wachstum gut positioniert, um in den kommenden Monaten seine Expansion in der DACH-Region und Großbritannien zu beschleunigen. XUNDs MDR-zertifizierte Technologie dient bereits führenden Versicherungen, Krankenhäusern und Pharmaunternehmen als erste digitale Anlaufstelle und ermöglicht digitale Interaktionen von der Prävention bis hin zur Diagnose.

XUND startete im April 2024 einen AI-Assistenten auf Basis von AI-Modellen des französischen Startups Mistral AI. Zur Entwicklung wurden zuvor 2 Mio. Euro an Investments eingeholt (mehr dazu hier).

„Mauern zwischen neuen Technologien und alten Gesundheitssystemen einreißen“

Die Pre-Series A Runde wurde von Lead Ventures aus Budapest angeführt und von J&T Ventures begleitet, mit fortgesetzter Unterstützung der bestehenden Investoren MassMutual Ventures, tba network und LANA Ventures, die ihr Engagement für die Vision und den Wachstumskurs von XUND bekräftigen. „Die lang erwartete Synthese von KI-Technologie in der Patientenversorgung findet endlich auf breiter Ebene statt, und es ist wirklich spannend, die Mauern zwischen neuen Technologien und alten Gesundheitssystemen einzureißen. Wir haben großes Vertrauen in das Team und die Vision von XUND und freuen uns darauf, sie auf ihrem Weg zu unterstützen”, sagt Balázs Haszonics, Managing Partner bei Lead Ventures.

„Die Zukunft der Gesundheitsversorgung ist nicht nur digital – sie ist intelligent, nahtlos und tief integriert. Unsere Investition in XUND basiert auf der These, dass KI-gestützte SaMD-Lösungen die Grundlage für ein effizienteres, zugänglicheres und datengesteuertes Gesundheitssystem sein werden. Was XUND auszeichnet, ist nicht nur seine erstklassige Technologie und das Vertrauen, das es sich bei einigen der größten Namen im Gesundheitswesen erworben hat, sondern auch die Stärke des Gründerteams und seine Vision. Ihr tiefes Fachwissen, ihre entschlossene Umsetzung und ihr Engagement für die Verbesserung des Gesundheitssystems bestätigen uns darin, dass XUND auf dem besten Weg ist, ein weltweit führendes Unternehmen zu werden und die Zukunft der Gesundheitsversorgung nachhaltig zu prägen“, so David Polach, Partner bei J&T Ventures.

XUND will auf AI-Investment-Welle mitsurfen

XUND etabliert sich zunehmend als wichtiger Infrastrukturanbieter im wandelnden europäischen Gesundheitssektor – ganz im Einklang mit der jüngsten Initiative der EU, der “InvestAI”, die 200 Milliarden Euro zur Stärkung der technologischen Souveränität Europas bereitstellt. Während Europa seine Vorreiterrolle in der KI-gestützten Gesundheitsversorgung weiter ausbaut, will sich XUND optimal positionieren, um diesen Wandel maßgeblich mitzugestalten.

„Die Finanzierungsrunde ist der Beweis für die harte Arbeit unseres Teams in den vergangenen Jahren. Sie ermöglicht es uns, unsere Expansion in ganz Europa zu beschleunigen und gleichzeitig die Integration unserer Medizinprodukte und RAVE, unserer neuen LLM-Lösung (Large Language Model), voranzutreiben. Wir schaffen damit die Basis für ein datengesteuertes, personalisiertes Gesundheitssystem, das die Versorgung nachhaltig verändern wird“, so Tamás Petrovics, Co-Founder und CEO von XUND.

Bisherige Finanzierungsrunden von XUND

Das 2018 von Tamás Petrovics, Lukas Seper und Dr. Zoltán Tarabó gegründete Unternehmen XUND hat nach zwei Jahren Bootstrapping insgesamt 10 Millionen Euro in mehreren Finanzierungsrunden seit 2020 eingesammelt. Im September 2022 schloss XUND eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro ab, die von den globalen Venture-Capital-Gesellschaften MMC Ventures und MassMutual Ventures angeführt wurde, mit Beteiligung von RoX Health und LANA Ventures.

Im Mai 2024 erweiterte XUND seine Seed-Finanzierung um weitere 2 Millionen Euro auf insgesamt 8 Millionen Euro, wobei die Thieme Group als neuer Investor einstieg und bestehende Investoren wie MMC Ventures und MassMutual Ventures sich ebenfalls beteiligten. Diese Erweiterung zielte darauf ab, Medical Large Language Models (MedLLMs) zu entwickeln, um personalisierte medizinische Inhalte dynamisch bereitzustellen.

Zusätzlich zu den privaten Investitionen hat XUND auch über 1 Million Euro an öffentlichen Fördermitteln und Zuschüssen für seine Forschungsaktivitäten an der Schnittstelle von KI und Gesundheitswesen erhalten