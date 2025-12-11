Zentio erhält 1,4 Millionen Euro für KI-gestützte Produktionsplanung

Das Berliner Startup Zentio hat eine Pre-Seed-Finanzierung über 1,4 Millionen Euro abgeschlossen. Die Runde führte HTGF (High-Tech Gründerfonds) an, SI Ventures ist ebenfalls beteiligt. Die AI-first-Plattform strukturiert Betriebs- und Maschinendaten und ermöglicht es Unternehmen, ihre Produktion in Echtzeit zu optimieren und Ausfallzeiten zu minimieren.

Industrieunternehmen verlieren Millionen durch suboptimale Planung, reduzierte Produktivität, verpasste Liefertermine und ungenutzte Kapazitäten. Eine Vielzahl einzelner Entscheidungen sind tiefgreifend voneinander abhängig, doch Unternehmen fehlen die Ressourcen, jedes Szenario ständig manuell zu kalkulieren. Da kommt das Startup ins Spiel: Zentio will nicht nur alte Prozesse digitalisieren, sondern den Prozess der Entscheidungsfindung fundamental umwandeln.

Daten in strategischen Vorteil verwandeln

Zentio strukturiert und zentralisiert durch AI-Agenten das gesamte Spektrum an Maschinen- und Produktionsdaten und schafft einen selbstlernenden Flywheel-Effekt. Co-Founder und CCO Immo Polewka erklärt: „Unsere Vision ist es, den Standard der Entscheidungsfindung in der europäischen Fertigung anzuheben. Durch die Kombination von Betriebsdaten mit mathematischer Optimierung und agentischer Automatisierung können Unternehmen strategisch vorausplanen und mit Zuversicht auf Störungen reagieren.“

Team-Ausbau und Technologie-Entwicklung

Zentio wird die frischen Mittel nutzen, um bestehende Partnerschaften zu stärken und langfristige Wirkung in der europäischen Fertigung vorzubereiten. „Unser Hauptfokus für die nächsten Monate liegt darauf, unsere mathematischen Kernsysteme voranzutreiben. Um dies zu erreichen, erweitern wir unser Team mit ambitionierten Ingenieur:innen, die sich unserer Mission anschließen wollen, die erste Generation AI-nativer Produktionsplanung zu entwickeln“, sagt Co-Founder und CTO Christophe Kafrouni. Die Finanzierung beschleunigt die Entwicklung von ML-Pipelines und agenten-basierter Automatisierung.

Hendryk Hosemann, Senior Investment Manager bei HTGF, ergänzt: „Julian, Immo und Chris haben uns gezeigt, dass Excel und andere ältere Tools nach wie vor still und leise einen Großteil der Welt am Laufen halten. Zentio verwandelt unübersichtliche ERP-, MES- und Tabellenkalkulationsdaten in eine KI-native Planungsebene, auf die Fabriken vertrauen können. Ihre Kombination aus KI-nativem Denken und fundierter Erfahrung in der Fertigung ist genau das, wonach wir in diesem Bereich gesucht haben, und wir sind stolz darauf, sie auf diesem Weg zu begleiten.“ HTGF zählt mit über 800 Investments zu den aktivsten Early-Stage-Investoren in Deep Tech, Industrietechnologie und AI-basierter Innovation.

Julian Rose, Immo Polewka und Christophe Kafrouni gründeten Zentio 2025 in Berlin. Das Startup kollaboriert aktuell mit einem breiten Netzwerk von Pilotkunden und strategischen Partnern in ganz Europa, um die Vision AI-nativer Produktionsplanung weiter zu beschleunigen. Die Mission: Fabriken befähigen, operative Daten in strategischen Vorteil zu verwandeln und Produktivität, Anpassungsfähigkeit und Entscheidungsqualität im großen Maßstab zu verbessern.