Allstar Awards: Speedinvest ist „Seed Fund des Jahres 2023“

Das Wiener Venture Capital-Unternehmen Speedinvest ist Europas Seed Fund des Jahres 2023. Bei den Allstars Awards der Investmentbank GP Bullhound hat der europäische Frühphasenfonds in der Rubrik „Seed Fund of the Year“ gewonnen. Der Preis wurde am Donnerstag in London verliehen. Seit 20 Jahren gibt es den Award, der das Ziel verfolgt, die Erfolge der europäischen Tech-Szene zu zelebrieren.

Speedinvest führend bei Frühphasenfinanzierung

Der Preis unterstreicht laut Speedinvest die führende Rolle des VCs beim Investieren im Frühphasenbereich. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2011 zu einem paneuropäischen Frühphasenfonds entwickelt, der heute mehr als eine Milliarde Euro verwaltetes Vermögen vereint und in über 350 Portfolio-Unternehmen investiert hat. Die Jungfirmen im Portfolio decken verschiedene Bereiche ab, von Fintech über Climate bis Health. Mittlerweile beschäftigt die Firma auch mehr als 80 Mitarbeiter:innen. Erst Ende 2022 hat Speedinvest einen neuen Fonds in Höhe von 500 Millionen Euro ins Leben gerufen (wir berichteten).

Speedinvest hat Büros in den größten Tech-Hubs Europas, darunter London, Berlin, Wien, Paris und München. Zu den wichtigsten Entdeckungen des VCs gehören Scale-ups wie wefox, Bitpanda, GoStudent, refurbed und Schüttflix. „Speedinvest, vor knapp zwölf Jahren als kleiner österreichischer Nischenfonds gegründet, hat sich inzwischen als führender Europäischer Player im VC-Bereich etabliert. Das macht dieser Award deutlich, der letztlich eine Auszeichnung von der Branche an seine Mitglieder ist. Mit mehr als 500 Millionen Euro an frischem Kapital und diesem Rückenwind sind wir gespannt, wohin unsere weitere Reise geht“, so Oliver Holle, CEO & Managing Partner bei Speedinvest.

Die Gewinner bei den Allstars Awards

Bei den Allstars Awards versammelten sich in London über 400 der bedeutendsten Namen aus der europäischen Technologie- und Investitionsszene, um Leistungen in 14 verschiedenen Kategorien zu würdigen. Die Gewinner inklusive Speedinvest waren:

Exit of the Year: MMC Ventures for Interactive Investor

Entrepreneur of the Year: Anton Pavlovsky – Headway

Growth & Buyout Fund of the Year: ECI Partners

Investor of the Year: Kerry Baldwin – IQ Capital

Young Entrepreneur of the year: Alex Wright & Jack Scott – DASH

VC of the Year: Felix Capital

Service Provider of the Year: Wilson Sonsini

Specialist Debt Provider of the Year: Kreos Capital

Tech4Good: Cera Care

Allstar Company Challenge: Headway

Seed Fund of the Year: Speedinvest

Innovation in Entertainment: MUBI

Digital innovation in Art: Well of Art und ARTIVIVE

Allstars Hall of Fame: George Coelho

Oliver Holle wirft trotz des für die Startup-Szene harten Jahres 2023 einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. „Nach den Boomjahren 2021 und 2022 war eine Korrektur in der Tech-Welt hoch an der Zeit. Gründer-Teams ebenso wie Investoren sind nun wieder auf das fokussiert, was Wert hat. Und das sind gute Produkte, profitables Wachstum und eine nachhaltige Positionierung. Was sich nicht geändert hat: Innovation bleibt der entscheidende Erfolgsfaktor für den Wohlstand kommender Generationen. Hierzu sind angemessene Anschubfinanzierungen essenziell. Insofern ist und bleibt Venture Capital ein enormer Wachstumsmarkt, auch wenn dieses Umfeld zwangsweise eine Konsolidierung des Ökosystems mit sich bringen wird.“