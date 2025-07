Berliner Maritime-Tech-Startup Tilla erhält zwei Millionen Euro

Das Berliner Maritime-Tech-Startup Tilla hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von zwei Millionen Euro abgeschlossen. Mit dem frischen Kapital will das Jungunternehmen seine Crew-Logistik-Plattform weiterentwickeln und international wachsen. Angeführt hat die Runde der VC-Fonds Motion Ventures, der erst kürzlich einen 100-Millionen-Dollar-Fonds für Investitionen in maritime Technologien aufgelegt hat. Dazu kommt eine strategische Beteiligung vom belgischen Schifffahrtsunternehmen EXMAR. Mit dieser Finanzierungsrunde erhöht sich die Gesamtfinanzierung von Tilla seit der Gründung im Jahr 2021 auf insgesamt vier Millionen Euro.

Tilla modernisiert Crewwechsel in der Handelsschifffahrt

Tilla hat es sich zum Ziel gemacht, zur führenden End-to-End-Plattform für das Management von Crewwechseln weltweit zu werden. Das Startup will das Management von Crewwechseln in der Handelsschifffahrt umfassend modernisieren und digitalisieren. Jedes Jahr finden in der Schifffahrt laut dem Startup rund zehn Millionen Crewwechsel statt, mit geschätzten Gesamtkosten von 12 Milliarden US-Dollar. Der Großteil der hierfür notwendigen Prozesse sei immer noch manuell und fragmentiert. Die Koordination per Telefon, E-Mail und Excel führt zu Ineffizienz, Fehlern und hohen Kosten.

Deswegen hat Tilla eine digitale, KI-basierte Plattform entwickelt, die dieses Problem löst. Sie ermöglicht es Crewing-Teams, Crewwechsel zu planen, zu überwachen und laufend zu optimieren. Dabei kommen alle relevanten Datenquellen zum Einsatz – von Schiffsfahrplänen und Crew-Daten über Informationen von Hafenagenturen und Echtzeit-Flugdaten bis zu Reiseanforderungen. Die Plattform deckt den gesamten Crewwechsel-Prozess ab, von der Planung über die automatisierte Flugbuchung bis hin zu Abrechnung und Reporting. Sie lässt sich nahtlos in bestehende Crewmanagement-Systeme integrieren. Tilla verspricht eine Reduzierung der Kosten für Crewwechsel um bis zu 24 Prozent und des Zeitaufwands um bis zu 40 Prozent.

Startup will globaler Marktführer bei Crew-Logistik werden

Seit Gründung hat Tilla mehrere wichtige Akteure der Branche als Kunden gewonnen. Dazu zählen unter anderem Peter Döhle Schiffahrts-KG, Essberger, Stödig Shipmanagement, Wilson, EXMAR und Seatrade. Die Jungfirma hat bis heute mehr als 35.000 Crew-Reisen abgewickelt, ist auf über 500 Schiffen im Einsatz und unterstützt Kunden in zehn Ländern.

Niklas Weidmann, Mitgründer und Geschäftsführer von Tilla, sagt: „Unsere Vision ist es, globaler Marktführer im Bereich Crew-Logistik zu werden und jeden einzelnen Crewwechsel weltweit zu optimieren. Die Finanzierung bringt uns diesem Ziel einen großen Schritt näher. Wir sind stolz, zwei so renommierte, komplementäre Partner gewonnen zu haben. Sie werden uns dabei unterstützen, schneller und trotzdem nachhaltig zu skalieren, unser Team zu vergrößern, unsere Marktposition zu stärken und in neue Regionen zu expandieren.“

Narayan Venkatesh, Mitgründer und Geschäftsführer von Tilla, ergänzt: „Das Investment kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Weltweit wächst der Bedarf an digitalen Lösungen für die Crew-Logistik. Tilla ist ein Technologieunternehmen mit tiefem Verständnis für die Abläufe im Crewmanagement. Nach vier Jahren Arbeit mit unseren Kunden in Europa haben wir eine äußerst starke, praxiserprobte Plattform. Mit Motion Ventures und EXMAR an unserer Seite können wir nun international skalieren und unsere Plattform gezielt weiterentwickeln, etwa um KI-gestützte Planungs-Features und umfassende Finanzfunktionen.“