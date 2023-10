China: Neues Offshore-Windrad soll den Eiffelturm überragen

Immer wieder brechen Unternehmen in China Rekorde im Bereich der Windenergie. Erst kürzlich hat ein Riesen-Windrad vor der Küste einen neuen Weltrekord in puncto Stromerzeugung aufgestellt (wir berichteten). Nun könnte in China das bislang größte Offshore-Windrad der Welt entstehen. Mit 22 Megawatt Leistung soll die Windkraftanlage des chinesischen Unternehmens Ming Yang Smart Energy laut Golem höher sein als das Chrysler Building in New York (319 Meter) oder der Eiffelturm in Paris (330 Meter).

Offshore-Windrad soll selbst Taifunen standhalten

Das aktuell größte Modell MYSE 18.X-28X von Ming Yang ist etwa 280 Meter hoch und hat 140 Meter lange Flügel. Die neue Turbine soll das mit einem Rotordurchmesser von 310 Metern deutlich übertreffen. Die Rotorblätter mit einer Länge von 155 Metern. Dadurch soll die Turbine eine Windabdeckung in Höhe von mehr als 7.500 Quadratmetern erreichen, berichtete der Hersteller auf LinkedIn.

Der 22-Megawatt-Riese wäre eines der größten beweglichen, von Menschenhand geschaffenen Objekte, die jemals an Land oder auf See gebaut wurden. Der Large Hadron Collider ist mit einem Umfang von 27 km aber nach wie vor die größte Maschine der Menschheit. Die MySE 22MW ist auf Starkwindregionen mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 8,5 m/s bis 10 m/s zugeschnitten. Laut dem Hersteller soll die Turbine in der Lage sein, selbst Taifunen standzuhalten.

Anlage soll 2024 oder 2025 entstehen

Ming Yang plant nach eigenen Angaben, die erste Anlage bis 2024 oder 2025 zu bauen. Im Jänner 2023 stellte das Unternehmen Pläne für eine Turbine mit einer Leistung von 18 Megawatt und einem Durchmesser von 140 Metern vor, die damals die größte der Welt war. Die geplante Turbine würde diesen Rekord in den Schatten stellen.