Das große Trending Topics Jahres-Voting 2024: Das sind eure 14 Lieblings-Startups!

Das große Jahres-Voting 2024 ist vorbei, und ihr habt gewählt. Aus einer Reihe von 101 spannenden Startups, die im vergangenen Jahr beeindrucken konnten, habt ihr in 14 Kategorien eure Favoriten ausgewählt und dabei insgesamt mehr als 100.000 Votes abgegeben, vielen Dank für eure Teilnahme! In diesem Jahr werden wir die Sieger:innen mit einem Gastauftritt im populären Trending Topics Podcast belohnen.

Das sind eure 14 Startups des Jahres 2024

FoodTech: mucki

mucki, bekannt für seine Protein-Drinks, hat 2023 eine Finanzierung in drei Teilrunden abgeschlossen und dabei eine Investitionssumme im siebenstelligen Bereich eingesammelt. Dadurch stieg die Unternehmensbewertung auf 9,2 Millionen Euro.

Software: Seedback

Seedback entwickelt für Firmenkunden messbare Kriterien für Feedback basierend auf Unternehmenskultur. Das Startup holte sich den Titel der ersten österreichischen FlexCo.

Industry: Inmox

Inmox hat ein neuartiges Messverfahren zur Zustandsüberwachung von Getrieben entwickelt, das notwendige Wartungen deutlich effizienter macht. Beim EY Scale-up Award ging die Auszeichnung als Rising Star im Bereich Sustainability an Inmox.

Logistics: S2data

S2data bietet KI-gestützte Lösungen zur Optimierung von Logistikprozessen an und hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 1,4 Millionen Euro eingesammelt. Mit dem Kapital will das Unternehmen seine Softwarelösung zur Optimierung von Lieferketten global ausrollen.

Mobility: Lokistix

Lokistix hat eine innovative Verpackungslösung für Batteriezellen entwickelt. Durch einen speziellen Kühlmechanismus bietet sie Sicherheit, Effizienz und Nachverfolgbarkeit und trägt gleichzeitig zur Optimierung der Logistikkosten bei. Lokistix hat bei der #glaubandich Challenge die Kategorie Green Mobility für sich entschieden.

HealthTech: Xund

Xund hat 2024 seine Seed-Runde um weitere 2 Millionen Euro erweitert, um mit Unterstützung der Thieme Gruppe ein spezialisiertes medizinisches Large Language Model (MedLLM) zu entwickeln und so den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitsbereich voranzutreiben.

EdTech: Independo

Independo hat ein digitales Kalender-Tagebuch entwickelt, das Termine nicht in Textform, sondern in Form von Symbolen und Audio darstellt. Independo hat bei der #glaubandich Challenge den Sieg in der Kategorie Social Business, Knowledge & EduTech errungen.

Fintech/Insurtech: Blockpit

Blockpit entwickelt SaaS-Produkte für Monitoring, Analyse und Untersuchung von Digital Assets und Krypto-Investments. Das oberösterreichische Scale-up wurde beim EY Scale-up Award zum Scale-up des Jahres in der Kategorie FinTech & InsurTech gekürt.

Green Commerce: Circly

Circly bietet eine einfache, genaue und kosteneffiziente KI-gestützte Planung für Produktion und Handel, um Ressourcenverschwendung zu reduzieren. Circly wurde beim Scale-up Award nicht nur zum Rising Star in der Kategorie „Retail & Consumer Products“ erklärt, sondern errang auch den Gesamtsieg als kategorienübergreifender Rising Star des Jahres. Schon zum zweiten Mal in Folge hat Circly in diesem Jahr unsere Voting-Kategorie „Green Commerce“ gewonnen.

AI: NXAI

NXAI hat ein neues AI-Modell mit 7 Milliarden Parametern vorgestellt, das auf der xLSTM-Technologie basiert und als europäische Konkurrenz zu gängigen Transformer-Modellen gelten soll.

PropTech: iDWELL

IDWELL ist ein Wiener PropTech-Scale-up, das 10 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde eingesammelt hat, um seine KI-basierte Immobilienverwaltungsplattform weiter auszubauen und das Wachstum voranzutreiben. Die Investoren sind unter anderem Knight Capital, Flashpoint Venture und Wecken & Cie. iDWELL verwaltet über 1,5 Millionen Bestände im DACH-Raum.

ClimateTech: Tset

Tset hat in einer Series-A-Finanzierungsrunde 12,7 Millionen Euro eingesammelt, um seine SaaS-Software für Produktkosten- und Emissionsberechnung weiter auszubauen. Mit Industriekunden wie BMW und Lego expandiert das Unternehmen in neue Märkte wie Nordamerika und Asien.

Energy: neoom

neoom ist einer der führenden Anbieter für schlüsselfertige Lösungen in einem dezentralen Energiemarkt. In der Kategorie Energy des EY Scale-up Award setzte sich neoom zum dritten Mal in Folge als Scale-up des Jahres durch.

New Space: Dimetor

Dimetor hat die erste automatisierte Datenverarbeitungs- und -austauschplattform zwischen Telekommunikations- und Luftfahrtsystemen entwickelt. In der Kategorie „SpaceTech & Aviation“ konnte sich Dimetor als Scale-up des Jahres 2024 durchsetzen.

Anmerkung: Bei der Auswertung des Votings kam es zu einigen Aberkennungen von Stimmabgaben wegen Unregelmäßigkeiten.