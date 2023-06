Eurobike 2023: Die wichtigsten News zu Rädern und E-Bikes

Derzeit findet in Frankfurt am Main die Eurobike 2023 statt. Auf dieser Fachmesse präsentieren Hersteller von E-Bikes, Fahrrädern, Teilen, Bekleidung und Zubehör ihre Neuheiten für 2024.

Die Eurobike ging erst im letzten Jahr an den Start. Veranstalter fairnamic will hier von 21. bis 25. Juni zukunftsweisende Trends, Produkte und Innovationen aus allen Bereichen der Fahrradbranche auf die große Bühne heben. Mehr als 1.900 Unternehmen aus 62 Ländern stellen in diesem Jahr ihre Neuheiten vor, berichtet Radfahren.de.

Wir zeigen einige der interessantesten News, die Unternehmen auf der Messe bislang präsentieren.

my Boo: Neues E-Citybike aus Bambus

Die Kieler Radmanufaktur my Boo präsentierte auf der Eurobike 2023 sein neues Citybike Bia E5000. Das Besondere bei den Rädern my Boo: Die Rahmen der Gefährte bestehen aus Bambus. Sie sind gemeinsam mit einem sozialen Projekt in Ghana entstanden. Für das neue Citybike hat das Unternehmen den bisherigen Bambusrahmen komplett überarbeitet und mit noch engmaschiger Flachsplattenstruktur an den Verbindungsstellen ausgestattet. Das Rad verfügt über Shimanos E5000 Motor und einem 504-Wattstunden-Akku. Das Bambusrad soll zum Preis von 3.999 Euro auf den Markt kommen.

Otinga: Hybrid aus Rucksack und Fahrradtasche

Das Berliner Unternehmen Otinga zeigte auf der Messe eine Kombination aus Fahrradtasche und Rucksack. Laut der Firma soll es möglich sein, diese Tasche in ihrer Funktion schnell auszutauschen. Ein Vorteil dieses Designs sei, dass der Rücken während der Fahrt immer geschützt sowie sauber und trocken bleibt. Es verfügt über eine patentierte Umwandlungsfunktion und eine Clickfix-Halterung.

InLock: Fahrradschloss für den Lenker

InLock, eine ungarische Bike-Firma, hat ein neues, „unsichtbares“ Schlosssystem entwickelt, das sich in den Lenkerenden eines Fahrrads integrieren lässt. Das Schloss sei einfach zu bedienen und eigne sich für eine Vielzahl von Fahrrädern. Daneben bietet InLock auch ein faltbares Fahrradschloss an, das sich in der Stange des Fahrradsitzes verstauen lässt.

PeaLock: Schloss mit GPS-Tracker

Ein weiteres Unternehmen bei der Eurobike 2023, das sich auf Innovationen für Fahrradschlösser konzentriert, ist PeaLock aus Tschechien. Die Firma hat ein elektronisches Schloss entwickelt, das über einen Bewegungssensor, einen integrierten Alarm und eine Verbindung zum Mobiltelefon der Nutzer:innen verfügt. Das Schloss der zweiten Generation hat auch ein GPS-Tracking-System und lässt sich über eine NFC-Karte oder eine App sperren.

GinkGo Bikes: Ein besonders leichtes Lastenrad

Ein starker Fokus bei der Eurobike 2023 liegt vor allem auf Lastenfahrrädern. Ein Anbieter ist GinkGo Bikes aus Schweden. Das Unternehmen stellt ein sehr leichtes Lastenfahrrad mit zwei normalen Laufradgrößen vor. Das Fahrrad wiegt laut den Herstellern nur 14,3 Kilogramm. Es sei robust und lasse sich wie ein normales Fahrrad bedienen. Das Bike wurde in einer Rennrad- sowie einer Mountainbike-Version gezeigt.

Stromer Feststoff-Akku

Ebenfalls ein wichtiges Thema bei der Fachmesse: Die Akkus von E-Bikes. Hier stach der deutsche Anbieter Stromer hervor. Das Unternehmen zeigte den nach eigenen Angaben ersten Bike-Akku-Prototyp mit Feststoff-Zelle. Ziel ist es, in drei bis fünf Jahren zur Marktreife zu gelangen, die Kosten sollen bis dahin so gering sein, dass mit einem Mehrpreis von maximal zehn Prozent zu herkömmlichen Lithium-Akku-Packs zu rechnen ist. Feststoff-Zellen versprechen bis zu 50 Prozent Gewichtsreduktion zu Lithium-Varianten, deutlich höhere Ladestärken sowie eine stark gestiegene Ladesicherheit.

Schwalbe Green Marathon – Fahrradreifen aus Recycling

Nachhaltigkeit wird bei den Anbietern von Fahrrädern und E-Bikes natürlich großgeschrieben. Der deutsche Reifenanbieter Schwalbe präsentiert mit dem Green Marathon einen Fahrradreifen, der unter anderem aus gebrauchten Autoreifen besteht. Schwalbe gibt an, dass der Reifen neben fair gehandeltem Naturkautschuk auch zu rund 70 Prozent aus recycelten Materialen besteht. Die Herstellung des neuen Marathon soll zudem im Vergleich zum Vorgängermodell mehr als ein Drittel an CO2-Emissionen einsparen.

Die Eurobike 2023 läuft noch bis Sonntag, den 25. Juni. Alle weiteren Informationen zur Fachmesse finden sich hier.