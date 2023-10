European Retail Startup Night: Mercio als Startup des Jahres ausgezeichnet

Mercio, Circly und Shopreme sind die Retail-Startups des Jahres! Gekürt wurden die Gewinner im Rahmen der fünften Ausgabe der „European Retail Startup Night“ im Jo & Joe IKEA Wien Westbahnhof. Eingeladen hatten der österreichische Handelsverband gemeinsam mit dem Austria Wirtschaftsservice (aws) sowie den Kooperationspartnern EY Österreich, REWE Group, invest.austria, the female factor, AustrianStartups, IKEA, Young & Urban by SPAR, New Venture Scouting, Pepsi, WaldQuelle und Medienpartner Trending Topics. Im Fokus der Veranstaltung standen österreichische und europäische Retail-Startups mit KI- und Nachhaltigkeits-Schwerpunkt. Das Ziel? Die Vernetzung innovativer Gründer:innen mit heimischen Handelsunternehmen und der Investorenszene sowie die Förderung zukunftsgerichteter Innovationen und Technologien im Handel.

Retail Startup Night: 200 Gäste, acht Startups, drei Minuten

Aus rund 40 Bewerbungen waren im Vorfeld acht Startups ausgewählt worden, die am 19. Oktober ihr Produkt bzw. ihre Dienstleistung und das dazugehörige Geschäftsmodell in drei Minuten live on Stage vor fast 200 hochkarätigen Gästen präsentieren durften. Mit dabei waren heuer Hempions, fiskaly, mercio, YouKnowMeBest, shopreme, Circly, Monkee und FashionTouri.

European Retail Startup des Jahres: Mercio aus Frankreich

Als großer Gewinner des Abends und Retail Startup des Jahres 2023 ging das französische Scaleup mercio hervor. Mercio hat eine innovative SaaS-Plattform (Software as a Service) entwickelt, die dem stationären Einzelhandel hilft, die besten Preise zu berechnen. Das Preisgestaltungstool wurde bereits von führenden Einzelhändlern in Europa übernommen. Founderin und Geschäftsführerin Valentine Dreyfuss und Business Developer Lorenz Wiedemann überzeugten die Jury rund um REWE Head of Trend- and Innovationmanagement Markus Kuntke, Business Angel, Mentorin und Händlerin des Jahres 2023 Katharina Schneider (Cathryn Tailor International), Star-Investor Heinrich Prokop (Clever Clover), Anna-Sophia Haas (Young & Urban by SPAR) und Florian Haas, Leiter des Startup-Ökosystems von EY Österreich, mit einem großartigen Pitch.

Circly und Shopreme auf den Plätzen

Platz zwei holte sich Circly aus St. Pölten. Das Startup von Co-Founder und CEO Eric Weisz bietet eine kosteneffiziente, genaue Supply Chain- und Handelsplanung mithilfe von Künstlicher Intelligenz. Führende heimische Unternehmen wie Nah&Frisch, Kastner, NÖM, Stiegl und Manner setzen bereits auf die No-Code KI-Plattform des niederösterreichischen Startups.

Der dritte Platz ging an das 2020 in Graz gegründete und mittlerweile auf 50 Mitarbeiter:innen angewachsene Startup shopreme. Das steirische Unternehmen zählt bereits zu den weltweit führenden Scan & Go-Anbietern, es unterstützt Einzelhändler dabei, einen reibungslosen Self-Checkout-Einkauf anzubieten, wie Kevin Müller in seinem Pitch erklärte.

Umfangreiches Programm

„In einer Zeit, in der sich Technologien, Märkte und Kund:innen schneller verändern als Unternehmen darauf reagieren können, ist eine vorausschauende Analyse aller Trends überlebenswichtig. Kaum eine Plattform eignet sich besser dafür als die Retail Startup Night. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern bieten wir einen direkten Austausch an, der sich zielgerichtet an Startups, Handelsbetriebe, Technologieanbieter und Investoren richtet. Wir gratulieren den acht Finalisten und dem Sieger mercio herzlich“, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Die European Retail Startup Night 2023 wurde von Antonia Rinesch und Oliver Janko von Trending Topics sowie Dusan Todorovic (aws) moderiert. Die weiteren Speaker:innen waren Kurt Leutgeb und Moritz Weinhofer (beide aws), Alexandra Dürr (IKEA Austria), Antonia Trentini und Fabian Camus (beide Agro Innovation Lab / RWA), Daniela Haunstein (invest.austria), Lisa Ambros (the female factor), Sasha Lipman (tech2impact), Eugen Prosquill (Warda Network), Werner Wutscher (New Venture Scouting), Wolfgang Guggenberger (PHH Rechtsanwält:innen), Hannah Wundsam (Austrian Startups) sowie Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch und Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Disclaimer: Trending Topics war Medienpartner der Veranstaltung.