Startup-Investor Florian Fritsch in Deutschland festgenommen

Der strittige Investor Florian Fritsch wurde auf Anordnung österreichischer Behörden in Deutschland festgenommen und soll nach Österreich ausgeliefert werden. Das berichten informierte Quellen Trending Topics, ein Artikel der Krone bestätigt sie nun. Die Festnahme, die in der Umgebung Regensburg stattgefunden haben soll, folgt auf monatelange Ermittlungen gegen den in Wien wohnhaften Unternehmer, der durch seine Beteiligungen etwa an Gropyus oder Kreisel Electric in der österreichischen Startup-Szene auffiel.

Die Festnahme steht offenbar im Zusammenhang mit neuen schwerwiegenden Vorwürfen. Nach vorliegenden Informationen wurde Fritsch im Dezember angezeigt, weil er mutmaßlich fremdes Gold aus einem Wiener Depot entnommen haben soll. Es soll sich dabei um Goldbarren im Millionenwert handeln. Bereits zuvor waren bei einer Hausdurchsuchung in einem Wiener Gold-Depot 200 Goldbarren sichergestellt worden.

Diese Durchsuchung erfolgte im Rahmen einer Amtshilfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) für die Behörden in Liechtenstein. Betroffen waren Tresore und Depots, die auf Fritsch und seine Frau registriert waren.

Rechtsstreit mit Gropyus in Wien

Gegen Fritsch ist am Wiener Landesgericht bereits eine Anklage wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs anhängig. Dem Unternehmer wird unter anderem vorgeworfen, Investorengelder für Startups zweckwidrig verwendet zu haben, um finanzielle “Löcher zu stopfen”. Im Zuge der Ermittlungen kam es auch zu einer gerichtlichen Versteigerung von Gegenständen aus seiner Wiener Luxuswohnung, darunter persönliche Besitztümer wie Gürtel und Uhren.

Fritsch wurde Trending Topics-Lesern vor allem wegen dem Rechtsstreit mit dem Wiener PropTech Gropyus bekannt. Dieses hatte Anzeige gegen Fritsch wegen Betrugs erstattet, im Oktober 2024 startete der Prozess am Handelsgericht Wien (Trending Topics berichtete). Im Kern ging es um die Anteile von etwa 13 Prozent an Gropyus. Im November 2024 fielen die beiden Unternehmen Fritsch AG sowie Fritsch & Co. AG in Insolvenz, die Gropyus-Shares landeten beim Insolvenzverwalter.

Für alle genannten Vorwürfe gilt die Unschuldsvermutung.