Führender AI-Gründer sieht AI als „größte Blase aller Zeiten“

Laut dem CEO des Open-Source-KI-Unternehmens Stability AI wird künstliche Intelligenz die größte Blase aller Zeiten sein. Emad Mostaque, CEO von Stability AI, äußerte sich in einem Gespräch mit UBS-Analysten letzte Woche zu künstlicher Intelligenz: „Ich denke, dies wird die größte Blase aller Zeiten sein.“ Er fügte hinzu, dass sich die Technologie noch in den Anfangsstadien befindet und noch nicht bereit für den massenhaften Einsatz in Branchen wie dem Bankwesen ist. „Ich nenne es die Dot AI Blase“, so Mostaque weiter.

Mostaque sagte auch, dass die Gesamtinvestitionen in KI voraussichtlich 1 Billion US-Dollar betragen werden, „weil sie als Infrastruktur für Wissen wichtiger ist als 5G“, und schlug vor, dass Banken wie UBS die Technologie übernehmen müssten, da es sich um einen „massiven Markt“ handelt.

Aber er fügte auch hinzu, dass sich die Technologie derzeit noch in den „frühen Stadien“ der Entwicklung befindet. Sie sei noch nicht bereit, in großem Maßstab in Branchen wie dem Finanzdienstleistungssektor eingesetzt zu werden, aber man könne den Wert erkennen. Wie berichtet, sehen Analyst:innen den Boom bei AI-Aktien bereits als Mini-Blase, die die Schwäche von anderen Branchen am Markt kaschiert.

Unternehmen ohne KI werden „bestraft“

Unternehmen, die KI nicht angemessen in ihre Geschäftsprozesse integrieren, werden laut Mostaque von der Börse „bestraft“. Er verwies auf das Beispiel von Google, das an einem einzigen Tag 100 Milliarden US-Dollar verlor, nachdem sein Bard AI-Chatbot in einem Werbevideo falsche Informationen gegeben hatte. Google konkurriert aggressiv mit Microsoft um den Sieg im Rennen um überlegene KI-Tools.

„Dies wird eines der größten Investmentthemen der nächsten Jahre sein“, so Mostaque. „Ich denke, es gibt nicht viele investierbare Möglichkeiten hier, und man wird sehen, wie Menschen von den besten Chip-Herstellern zu Unternehmen wechseln, die dies nutzen, um ihren Gewinn und Umsatz angemessen zu beeinflussen. Und man wird sehen, wie der Markt diejenigen bestraft, die dies nicht nutzen“, sagte Mostaque.

Die Aktienkurse von Unternehmen, die sich Artificial Intelligence auf die Fahne geschriben haben, sind 2023 explodiert. Nvidia, der wichtigste Hersteller von für KI relevante GPUs, wuchs auch mehr als eine Billion Dollar Börsenwert. Währenddessen sind die Investitionen in führende AI-Startups heiß gelaufen.

Eine Menge Deals

Hier eine Übersicht über die größten AI-Deals der letzten Monate:

Investment Valuation Investors HQ Which AI? Inflection AI 1,3 Billion Dollar $4B Microsoft, Reid Hoffman, Bill Gates, Eric Schmidt, Nvidia Palo Alto Chatbot AI Runway 114 Mio. Dollar $1,5B Google, Nvidia, Salesforce Ventures New York Text to Video Typeface 100 Mio. Dollar > $1B Salesforce Ventures, Lightspeed Venture Partners, Madron, Google Ventures, Menlo Ventures, Microsoft’s M12 San Francisco Gen AI for Brands Synthesia 90 Mio. Dollar > $1B Accel, Nvidia, Kleiner Perkins, GV, FirstMark Capital MMC London Text to Video Mistral AI 114 Mio. Dollar $260 Mio. Lightspeed Venture Partners, Motier Ventures, La Famiglia, Headline, Exor Ventures, Sofina, firstminute capital, Bpifrance, Xavier Niel, Eric Schmidt, Rodolphe Saadé Paris LLM Stability AI 101 Mio. Dollar > $1B Coatue, Lightspeed Venture Partners, O’Shaughnessy Ventures London Text to Image Cohere 270 Mio. Dollar tba. Inovia Capital, Nvidia, Oracle, Salesforce Ventures, Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP), Mirae Asset, Schroders Capital, SentinelOne, Thomvest Ventures, Index Ventures Toronto LLM Anthropic 450 Mio. Dollar > $1B Google, Salesforce Ventures, Sound Ventures, Zoom Ventures San Francisco LLM Adept AI 350 Mio. Dollar tba. General Catalyst, Spark Capital San Francisco Chatbot

Stability AI immer wieder Streitfall

Stability AI ist eines der Unternehmen hinter Stable Diffusion, einem der beliebtesten generativen KI-Tools neben OpenAI. Stable Diffusion ermöglicht es Benutzern, fotorealistische Bilder zu generieren, indem sie Text eingeben. Es hat über eine Million Benutzer und mehr als 100 Millionen US-Dollar von Investoren wie Coatue und Lightspeed Venture Partners eingesammelt. Stable Diffusion wird zwar immer Stability AI zugerechnet, tatsächlich waren an der Entwicklung aber auch die CompVis-Gruppe an der LMU München, das US-Startup Runway sowie EleutherAI und LAION beteiligt.

Mostaque, Mitbegründer und CEO von Stability AI, ist eine strittige Persönichkeit. Sein ehemaliger Mitgründer Cyrus Hodes hat ihn verklagt, weil er meint, Mostaque hätte ihn belogen und dazu gebracht, seine Firmenanteile von 15 Prozent um 100 Dollar zu verkaufen, obwohl sie eigentlich 150 Mio. Dollar wert sind. Mostaque hätte ihn glauben machen, dass Stability AI wertlos sei, aber nur Monate später investierten die Investment-Größen Coatue und Lightspeed 100 Mio. Dollar, bei einer Bewertung von einer Milliarde Dollar in Stability AI.

Zudem wurde Stability AI und Midjourney sowie DeviantArt von Künstler:innen verklagt, weil sie Copyright-Verletzungen bei von Ai-Tools verwendeten Bildern sehen.