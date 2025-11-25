Howie: Wiener PropTech erhält sechsstellige Investition

Das Wiener PropTech-Startup Howie, das KI-gestützte Datenmanagement- und Analyselösungen für die Architektur-, Ingenieur- und Bauindustrie entwickelt, hat eine sechsstellige strategische Investition von Dar Ventures erhalten. Bei Dar Ventures handelt es sich um den Venture-Capital-Arm von Dar, einem weltweit führenden Design- und Ingenieurberatungsunternehmen. Die Finanzierung soll Howie näher an seine Vision bringen, ein „KI-Gehirn für die gebaute Welt“.

Howie ermöglicht smarte und schnelle Entscheidungen bei komplexen Projekten

Howie will es Unternehmen aus Architektur-, Ingenieur- und Bauindustrie ermöglichen, Projektdaten wie Zeichnungen, Bilder, Berichte und große Datensätze zu konsolidieren, analysieren und darauf zu reagieren. Somit soll es möglich sein, intelligentere und schnellere Entscheidungen bei komplexen Projekten zu treffen.

„Die Beteiligung von Dar Ventures ist sowohl ein starker Vertrauensbeweis als auch eine unglaubliche Chance“, sagt Ewa Lenart, Gründerin und CEO von Howie. „Mit ihrer tiefgreifenden Branchenexpertise und ihrer globalen Präsenz sind sie der ideale strategische Investor, während wir unsere Plattform skalieren und KI-gestützte Erkenntnisse liefern, die die Arbeitsweise von Architektur-, Ingenieur- und Bauteams verändern.“

Erste Finanzierungsrunde im ersten Quartal 2026 geplant

Nader Aboushadi, Group Chief Treasurer Sidara & Director Dar Ventures, kommentiert: „Howie passt perfekt zu unserem strategischen Fokus auf den Einsatz von KI im AEC-Sektor. Ihre Plattform entspricht genau den dringenden Anforderungen unserer Branche an effizientes Informationsmanagement, operative Transparenz und skalierbare Automatisierung. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit ihrem Team, um ihr Wachstum zu unterstützen und den Unternehmen, die unsere gebaute Umwelt gestalten, einen bedeutenden Mehrwert zu bieten.“

Aufbauend auf der früheren Unterstützung durch Pi Labs und die Vienna Business Agency festigt diese Investition Howies Vorbereitung auf seine erste Finanzierungsrunde im ersten Quartal 2026. Sie soll auch die Voraussetzungen für eine globale Expansion schaffen. In den nächsten 12 Monaten will das Startup von derzeit fünf auf 20 große Unternehmenskunden wachsen. Außerdem will die Jungfirma ihr Wachstum gegenüber dem Vorquartal beschleunigen und sich auf eine vollständige Markteinführung in Europa und der MENA-Region im Jahr 2027 vorbereiten.

Mit Dar Ventures als strategischem Investor will das im vergangenen Jahr gegründete Startup seine KI-Analyse-Engine weiterentwickeln. Ebenfalls will man die Integration verschiedener Datenquellen (BIM/Zeichnungen, Bilder, Berichte, Sensordaten, unstrukturierte Archive) ausbauen und seinen Unternehmenskundenstamm erweitern. Ziel ist es, sich als weltweit führender Anbieter von Built-Environment-Intelligence zu positionieren.