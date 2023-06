Intersolar Award 2023: Diese Solarenergie-Projekte wurden ausgezeichnet

Am Dienstag fand in München im Rahmen der Fachmesse Intersolar Europe die Verleihung des Intersolar Award 2023 statt. Diese Auszeichnung soll innovative, zukunftsweisende Projekte im Bereich der Solarenergie auf die große Bühne heben. Drei Unternehmen wurden dabei durch eine internationale Jury ausgezeichnet. Gewonnen haben Projekte von zwei chinesischen Unternehmen – Huawei und Shenzhen Aiko Digital Energy Technology – sowie der deutschen Firma Wavelabs Solar Metrology Systems.

„Die Preisträger zeigen: Die Solarbranche setzt Trends für die neue Energiewelt – von leistungsstarken Photovoltaik (PV)-Modulen über hocheffiziente Wechselrichter bis zu nachhaltigen Systemlösungen“, heißt es von Solar Promotion, dem Team hinter dem Intersolar Award 2023. Die Fachmesse Intersolar Europe ist Teil von The smarter E Europe, Europas größter energiewirtschaftliche Plattform. Diese umfasst neben Intersolar Europe noch drei weitere Fachmessen – ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe.

Die Gewinner des Intersolar Award 2023

Huawei Technologies: SUN2000-330KTL

SUN2000-330KTL von Huawei ist ein leistungsstarker und preisgünstiger Stringwechselrichter für Photovoltaik-Anlagen. Der Wechselrichter ist das Herzstück einer Solarstromanlage. Er wandelt den Gleichstrom der Solar-Module in netzüblichen Wechselstrom um und speist diesen in das öffentliche Stromnetz. Gleichzeitig steuert und überwacht er die gesamte Anlage. Der transformatorlose Wechselrichter von Huawei verspricht eine sehr hohe Leistung von 330 Kilowatt (kW) mit kompakten Maßen und einem europäischen Wirkungsgrad von 98,8 Prozent.

Neue Lösungen wie der Dreifach-DC Schutz, der typische Probleme in PV-Systemen vermeidet, gehören ebenso zur Ausstattung wie eine selbstreinigende Lüftertechnologie, die Fehler reduziert und so Wartungskosten senkt. Die Neuentwicklung ist mit allen gängigen Solarpaneelen kompatibel. Das Urteil der Jury: Der intelligente und flexible Wechselrichter kombiniert Technologien, die auf Künstlicher Intelligenz basieren, mit moderner leistungsstarker Elektronik – zu einem vergleichsweise günstigen Preis.

Shenzhen Aiko Digital Energy Technology: ABC-Module

Die ABC-Module der chinesischen Firma Aiko Solar kombinieren N-Type Solarzellen mit passivierenden Kontakten sowie einer Kontaktierung über die Rückseite. Das Ergebnis sei eines der weltweit leistungsfähigsten Solarmodule. Die PV-Module erreichen eine Leistung von bis zu 610 Watt mit einem Wirkungsgrad von 23,6 Prozent – deutlich mehr als die meisten verfügbaren Paneele.

Die Module mit Glasrückseite haben einen hervorstechenden Temperaturkoeffizienten und eine Leistungsgarantie von 30 Jahren. Die Jury lobte die technische Ausgereiftheit, die schlichte Ästhetik sowie die silberfreie Metallisierung setzt, die den Silberverbrauch deutlich reduziert und damit umweltfreundlicher ist.

Wavelabs Solar Metrology Systems: SINUS-360 ADVANCED

Das in Leipzig gegründete Unternehmen Wavelabs ist einer der weltweit größten Hersteller von LED-basierten Lichtsimulatoren für die Messung von Solarzellen. Der SINUS-360 ADVANCED soll die genaue und schnelle Charakterisierung von PV-Zellen in der Produktion, Forschung und in der Testumgebung ermöglichen. Die 27 LED-Kanäle mit besonders homogenem Lichtfeld lassen sich einzeln ansteuern und können die Lichtbedingungen fast aller Gegenden der Erde mit stabilem Spektrum reproduzieren.

Mit dem Messgerät lassen sich Hocheffizienzzellen analysieren. Nutzer:innen können damit Versuche, Messungen und Datenerfassung automatisieren. Das modulare Design ermöglicht die Kombination mehrerer analytischer Inspektionsmethoden wie Elektrolumineszenz oder Infrarot-Messungen. Die Jury beeindruckte vor allem die Lichtquelle aus LEDs, das Echtzeit-Lichtspektrum-Monitoring und die Wertschöpfung entlang der gesamten Versorgungskette.

