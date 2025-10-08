Veranstaltung

invest.austria conference 2025: Bundeskanzler Stocker hält Keynote bei führendem Investment-Event

invest.austria conference © Alexander Müller
invest.austria conference © Alexander Müller
Die invest.austria conference 2025 öffnet wieder ihre Tore und lädt die österreichische sowie internationale Investment-Community zum bedeutendsten Branchenevent des Jahres ein. Am 5. November 2025 ab 14:30 finden sich führende Private-Equity-, Venture-Capital- und Angel-Investoren im Apothekertrakt Schönbrunn in Wien ein.

Die Konferenz vereint Top-Expert:innen und Entscheidungsträger:innen aus Österreich, der DACH-Region, CEE und darüber hinaus – sie alle geben einen umfassenden Überblick über aktuelle Finanzierungsmöglichkeiten für wachstumsorientierte Unternehmen.

Die invest.austria conference ist das führende Event für die österreichische Investment-Community und versammelt über 60 hochkarätige Speaker in mehr als 20 Sessions. Die diesjährige Konferenz bietet topaktuelle Themen wie Foodtech-Innovationen, Strategien zur Stärkung der Kapitalmärkte sowie Health- und ClimateTech – ergänzt durch interaktive Workshops, Networking-Sessions und Live-Pitches.

Wie in den vergangenen Jahren steht wieder ein vielfältiges Programm und Insights von spannenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik auf dem Plan.

Die Speaker:innen sind unter anderem:

  • Christian Stocker, Bundeskanzler Österreich
  • Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus
  • Andreas Pichler, Head of Private Markets Investments Erste Asset Management
  • Christoph Boschan, CEO Wiener Börse
  • Daniela Haunstein, Managing Director invest.austria
  • Niki Futter, Chairman of the Board invest.austria
  • Gabriele Tatzberger, Director Startup Services Wirtschaftsagentur Wien
  • Dusan Todorovic, Head of aws i2 Business Angels
  • Barbara Eibinger-Miedl, Staatssekretärin für Finanzen
  • Oliver Holle, Founder & Managing Partner Speedinvest
  • uvm.

Trending Topics wird die Konferenz als Medienpartner inhaltlich begleiten.

