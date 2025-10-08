invest.austria conference 2025: Bundeskanzler Stocker hält Keynote bei führendem Investment-Event

Die invest.austria conference 2025 öffnet wieder ihre Tore und lädt die österreichische sowie internationale Investment-Community zum bedeutendsten Branchenevent des Jahres ein. Am 5. November 2025 ab 14:30 finden sich führende Private-Equity-, Venture-Capital- und Angel-Investoren im Apothekertrakt Schönbrunn in Wien ein.

Die Konferenz vereint Top-Expert:innen und Entscheidungsträger:innen aus Österreich, der DACH-Region, CEE und darüber hinaus – sie alle geben einen umfassenden Überblick über aktuelle Finanzierungsmöglichkeiten für wachstumsorientierte Unternehmen.

Die invest.austria conference ist das führende Event für die österreichische Investment-Community und versammelt über 60 hochkarätige Speaker in mehr als 20 Sessions. Die diesjährige Konferenz bietet topaktuelle Themen wie Foodtech-Innovationen, Strategien zur Stärkung der Kapitalmärkte sowie Health- und ClimateTech – ergänzt durch interaktive Workshops, Networking-Sessions und Live-Pitches.

Wie in den vergangenen Jahren steht wieder ein vielfältiges Programm und Insights von spannenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik auf dem Plan.

Die Speaker:innen sind unter anderem:

Christian Stocker, Bundeskanzler Österreich

Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus

Andreas Pichler, Head of Private Markets Investments Erste Asset Management

Christoph Boschan, CEO Wiener Börse

Daniela Haunstein, Managing Director invest.austria

Niki Futter, Chairman of the Board invest.austria

Gabriele Tatzberger, Director Startup Services Wirtschaftsagentur Wien

Dusan Todorovic, Head of aws i2 Business Angels

Barbara Eibinger-Miedl, Staatssekretärin für Finanzen

Oliver Holle, Founder & Managing Partner Speedinvest

uvm.

Trending Topics wird die Konferenz als Medienpartner inhaltlich begleiten.