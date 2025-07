Österreichs Investoren planen 225 Millionen Euro für Startups in 2025

Die Zahlen haben es gezeigt: Mit einem Einbruch von 64 Prozent gegenüber 2024 war das erste Halbjahr 2025 für Startup-Investments das schlechteste seit dem Vor-Corona-Jahr 2019. Wie also geht es nun weiter? Darüber verschafft der heute erschienene Austrian Investing Report Einblicke. Grundaussage: Österreichische Investoren sind vorsichtig optimistisch.

Eine der Kernzahlen: Das für 2025 geplante Investitionsvolumen liegt bei heimischen Investoren (von Business Angels bis zu institutionellen Investoren) bei insgesamt 225 Millionen Euro – also ziemlich genau die doppelte Summe jener 110 Millionen Euro, die im ersten Halbjahr 2025 investiert wurden.

Befragt wurden 165 Investor:innen, darunter Business Angels, sowie institutionellen Investoren also Venture Capital Fonds, Private Equity Fonds, Family Offices und Beteiligungsgesellschaften, die über strukturierte Vehikel und häufig mit größerem Volumen investieren.

„Trotz multipler Krisen“

Was der Report nicht wiedergeben kann ist, was ausländische Investoren, etwa aus Deutschland oder den USA, für Österreich geplant haben. Bedeutet: Die 225 Mio. Euro können auch deutlich mehr werden, wenn internationale Geldgeber an Finanzierungsrunden teilnehmen. „Trotz multipler Krisen zeigen sich Österreichs private Investor:innen engagiert, resilient und bereit, ihr Kapital dort einzusetzen, wo es Wirkung entfalten kann“, so Niki Futter, Präsident von invest.austria.

„Gerade in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld brauchen wir jene Menschen, die unternehmerisches Risiko tragen, Gründer:innen stärken und Kapital mobilisieren. Die Studie bestätigt: die Investitionsbereitschaft ist da. 165 Kapitalgeber:innen planen rund 225 Millionen Euro an Investments in Startups, Scaleups und KMUs. Diese Zahlen stehen nicht nur für Kapital, sondern für Perspektiven: Laut Austrian Startup Monitor 2024 planen 79,4 % der heimischen Startups Neueinstellungen im kommenden Jahr“, so Startups-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.. „Das geschätzte Beschäftigungspotenzial liegt bei bis zu 206.000 neuen Arbeitsplätzen. Der Zusammenhang ist klar: Ohne Investor:innen kein Wachstum – und ohne Gründer:innen keine Innovation.“

Hier die wichtigsten Ergebnisse aus dem Report im Überblick:

Investitionsvolumen und Prognosen

225 Mio. € geplantes Investitionsvolumen für 2025 von 165 befragten Investor in österreichische Startups, Scaleups und KMUs

für 2025 von 165 befragten Investor in österreichische Startups, Scaleups und KMUs Business Angels planen durchschnittlich 270.000 € (+13% vs. 2024)

planen durchschnittlich 270.000 € (+13% vs. 2024) Institutionelle Investoren planen durchschnittlich 12,6 Mio. € (+15,6% vs. 2024)

planen durchschnittlich 12,6 Mio. € (+15,6% vs. 2024) Typische Ticketgrößen: Angels bis 150.000 €, Institutionelle ab 300.000 € aufwärts.

Fokus auf Österreich verstärkt sich

Institutionelle Investoren wollen Inlandsanteil von 39% auf 47% steigern (+20,5%)

wollen Inlandsanteil von 39% auf 47% steigern (+20,5%) Business Angels planen Steigerung von 45% auf 59% (+31,1%) für österreichische Investments

Anlageprioritäten und Sektoren

80% der Investor fokussieren sich auf Startups und Scale-ups als wichtigste Anlageklasse

fokussieren sich auf Startups und Scale-ups als wichtigste Anlageklasse Top-Technologiebereiche: KI & Big Data (81%), Cybersecurity, Defense, Health Care & MedTech

KI & Big Data (81%), Cybersecurity, Defense, Health Care & MedTech 70% der Angels und 45% der institutionellen Investoren planen neue Startup-Investments

und planen neue Startup-Investments 86% der institutionellen Investoren planen neue KMU-Beteiligungen

Motivation der Investor

64,8% der Angels nennen Freude an der Zusammenarbeit mit Gründer als Hauptmotiv

nennen Freude an der Zusammenarbeit mit Gründer als Hauptmotiv 63,8% wollen gezielt zum Unternehmenswachstum beitragen

wollen gezielt zum Unternehmenswachstum beitragen Finanzielle Rendite ist nicht alleiniger Antrieb

Herausforderungen und Hemmnisse

Über 50% der Investor haben ihr Verhalten aufgrund multipler Krisen angepasst

haben ihr Verhalten aufgrund multipler Krisen angepasst Haupthemmnisse: Geopolitische Unsicherheit, hohes Zinsniveau, regulatorische Hürden

Geopolitische Unsicherheit, hohes Zinsniveau, regulatorische Hürden Strukturelle Probleme bremsen volles Potenzial

Rot-weiß-rot Dachfonds

60% der Investor sehen den geplanten Dachfonds als wirkungsvolles Instrument

sehen den geplanten Dachfonds als wirkungsvolles Instrument Soll Investitionsbedingungen verbessern und neues Kapital aktivieren

Erwartete Förderung weiterer VC- und PE-Fonds

Beschäftigungspotenzial

79,4% der heimischen Startups planen Neueinstellungen

planen Neueinstellungen Bis zu 206.000 neue Arbeitsplätze als geschätztes Beschäftigungspotenzial

Exits & Renditen