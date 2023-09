IT Capital Partners: Ex-Cloudflight-Team startet Beteiligungsfirma für IT-Unternehmen

IT Capital Partners ist eine neu gegründete Beteiligungsgesellschaft für IT-Service-Unternehmen, die ehemalige Geschäftsführer:innen und Co-Investor:innen von Cloudflight ins Leben gerufen haben. Das deutsche Unternehmen Cloudflight ist ein Full-Service-Anbieter für digitale Transformation, der eine beeindruckende Bilanz von mehr als 1.000 Mitarbeiter:innen, ca. 100 Mio. Euro Umsatz und ca. 25 Mio. Euro EBITDA vorweisen kann. Cloudflight, das erst letztes Jahr die Linzer Software-Agentur mogree erworben hatte, wurde kürzlich für rund 400 Millionen Euro an Partners Group verkauft. Nun beginnt das Gründungsteam mit IT Capital Partners das nächste Kapitel.

IT Capital Partners investiert in Technologie und Menschen

Die Beteiligungsgesellschaft konzentriert sich auf wachstumsstarke IT-Service-Unternehmen in der DACH-Region und legt Wert auf agile, profitable Unternehmen mit starker Kultur. Zu den Schwerpunkten zukünftiger Investitionen gehören Cloud Native Development, Big Data & Analytics und Cybersecurity. IT Capital Partners soll sich von herkömmlichen Private Equity Fonds unterscheiden. Denn neben finanzieller Unterstützung bietet die Firma auch operative Unterstützung für ihre Portfoliounternehmen. Der Investorenkreis setzt sich aus erfolgreichen Unternehmern zusammen und soll derzeit weiter wachsen.

Jörn Petereit, Managing Partner von IT Capital Partners, betont die Bedeutung der Menschen hinter der Technologie. „We invest in People, Passion, and IT-Service-Companies. In meiner langjährigen Tätigkeit in der IT-Branche habe ich gelernt, wie wichtig es ist, nicht nur in Technologie, sondern vor allem in Menschen zu investieren. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, talentierte Teams zu entdecken und ihnen die Unterstützung und die notwendigen Mittel an die Hand zu geben, um ihre unternehmerischen Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.“

Beteiligungsgesellschaft unterstützt IT-Firmen im DACH-Raum

Der Plan der Beteiligungsgesellschaft sieht vor, mittelständische IT-Service-Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei ihrer Unternehmensentwicklung zu unterstützen. Das Team bietet dabei nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern bringt auch ihre Expertise in Bereichen wie Operations, Finance, Marketing und Sales ein, um schnell wachsenden Unternehmen bei der Etablierung und Professionalisierung zu helfen.

Das Unternehmen plant, Networking-Events und Workshops abzuhalten, um den Dialog mit interessierten Unternehmern und Investoren zu suchen. Insgesamt verspricht IT Capital Partners eine vielversprechende Zukunft für IT-Service-Unternehmen in der DACH-Region und bietet ihnen die Unterstützung und Ressourcen, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein.