Jetzt setzt auch Bitpanda auf ein Tennis-Testimonial

Zuerst waterdrop, dann froots, und jetzt auch Bitpanda: Der Wiener Krypto-Broker setzt auch auf ein Sport-Testimonial und hat den ehemaligen Weltranglistendritten im Tennis, den Schweizer Stanislas Wawrinka für sich gewonnen. Nach der Kooperation mit dem FC Bayern München in Deutschland baut das Unternehmen mit Wawrinka sein Engagement im Sport weiter aus.

„Wir wissen um die Faszination, die die Welt des Sports auf Menschen ausübt“, so CEO Eric Demuth. „Bei unseren Partnerschaften in diesem Umfeld geht es immer darum, mit Einzelpersonen und Marken zusammenzuarbeiten, die unsere Werte teilen. Mit 16 gewonnenen Titeln, darunter 3 Grand Slams, ist Stan Wawrinka einer der erfolgreichsten Athleten der Schweiz. Bitpanda ist seit längerem äußerst engagiert und präsent im Schweizer Markt sowie auch in Frankreich, wo Stan regelmäßig bei Sandplatztournieren dominiert. “ Damit ist es auch klar, wo sich Bitpanda den Werbeeffekt erwartet, nämlich am Schweizer und am französischen Markt.

Sport-Testimonial für emotionale Aufladung

„Ich interessiere mich schon seit einigen Jahren für Kryptotechnologie und investiere einige Zeit außerhalb des Tennisplatzes in das Thema“, verrät der Schweizer. „Durch meine Zusammenarbeit mit Bitpanda kann ich jetzt beide Leidenschaften miteinander verbinden: das Tennis und Kryptowährungen.“

Welche Rolle spielt dabei Bitpandas Partnerschaft mit dem FC Bayern? Wawrinkas Vater ist ein großer Fan des deutschen Rekordmeisters. „Durch die Zusammenarbeit von Bitpanda mit diesem international bekannten Fußballverein ergibt sich eine weitere emotionale Verbindung“, so der dreifache Grand-Slam-Champion. Sport-Testimonials bzw. Sport-Sponsoring ist im Krypto-Bereich nichts Neues. Unternehmen erhoffen sich dadurch, größere Reichweite und Vertrauen in die Marke beim Publikum zu erlangen.