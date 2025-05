„KI kann nicht lächeln“: Apothekerverband diskutiert digitalen Wandel in der Pharmazie

Wie sieht die Zukunft des Apothekerberufs im digitalen Zeitalter aus? Der Österreichische Apothekerverband diskutierte Chancen und Herausforderungen auf der Veranstaltung „The future is now. Das Berufsbild Apotheker:in fit für die Zukunft machen. Ein Austausch der Generationen“ in Wien.

Während einer Podiumsdiskussion tauschten sich Pharmazie-Studierende und praktizierende Apotheker:innen über die Integration künstlicher Intelligenz in den Apothekenalltag aus. Alexander Hartl, 2. Vizepräsident des Verbands, betont: „Wir müssen die technischen Möglichkeiten der KI nutzen und gleichzeitig Menschlichkeit bewahren.“ Empathie und persönliche Beratung seien nicht ersetzbar.

Die neuesten Fortschritte in der Technologie versprechen besonders in der Lagerverwaltung, Bestellung und Medikamentenführung Erleichterung. Stefanie Mayer, Pharmazie-Studierende an der Universität Wien, sieht darin eine Chance: „KI wird uns mehr Zeit für Kundengespräche ermöglichen.“ Diese Einschätzung teilen auch andere Teilnehmende der Veranstaltung „The future is now“.

Ausbildung und Kompetenzen im Wandel

Die universitäre Ausbildung steht aktuell vor neuen Herausforderungen. Neben dem bestehenden Wahlfach „Soziale Kompetenz“ fordern Expert:innen die Einführung des Fachs „Digitale Kompetenz“. Andreas Juffmann, Absolvent der PMU Salzburg, beschreibt die rasante Entwicklung von KI und betont: „Der Faktor ‚Mensch‘ bleibt wichtig, denn die KI kann nicht lächeln. Aber sie wird es lernen.“

Zukunftsperspektiven und aktuelle Initiativen

Der Österreichische Apothekerverband will die Nachwuchsförderung aktiv gestalten. Seit 2023 läuft eine umfassende Recruiting-Kampagne für Pharmazie-Studierende und pharmazeutisch-kaufmännische Assistent:innen. Das 2024 gestartete Talk-Format „Apo+Theke“ wurde ins Leben gerufen, um den generationenübergreifenden Austausch zu fördern.

Die Apotheke entwickelt sich laut Statistik zum Arbeitsplatz der Zukunft. Mit etwa 80 Prozent wählt die Mehrheit der Pharmazie-Absolvent:innen den Apothekerberuf. Studierende wie Stefanie Mayer blicken optimistisch in die Zukunft: „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der KI für die Patienten arbeiten zu dürfen.“ Ihr zukünftiger Berufskollege Juffmann teilt die optimistische Ansicht: „Alles, was für die Menschen bequem ist, wird sich durchsetzen. Die KI ist eine Chance für uns.“