Livecheck: Musikvermittlung leicht gemacht

Das steirische Startup Livecheck hat eine innovative Plattform geschaffen, die Musikliebhaber:innen und Veranstalter:innen gleichermaßen helfen soll. Mit rund 520 österreichischen Bands bietet Livecheck eine breite Auswahl an Musikgenres für verschiedenste Anlässe. Veranstalter sollen so leichter die passende musikalische Eventbegleitung finden.

Die Idee hinter Livecheck ist einfach: Bands und Veranstalter:innen sollen mühelos zueinanderfinden. Anders als bei vielen herkömmlichen Vermittlungsagenturen können Bands auf der Plattform nicht nur gefunden, sondern auch direkt gebucht werden. Dieser direkte Ansatz soll Livecheck von ähnlichen Konzepten abheben und sowohl Musiker:innen als auch Veranstalter:innen die Planung und Durchführung von Events erleichtern.

Andreas Schlintl, selbst leidenschaftlicher Musiker, erkannte die Herausforderungen, vor denen Bands stehen, wenn es darum geht, gebucht zu werden. Inspiriert von seinem eigenen Bedarf an einer effizienten Lösung, gründete er Livecheck.

Innovatives Buchungsmodell

Das Buchungsmodell von Livecheck orientiert sich an etablierten Plattformen wie booking.com: Veranstalter:innen haben die Möglichkeit, direkt auf der Plattform zu buchen, was den Prozess transparent und unkompliziert machen soll. Zudem bietet Livecheck ein Abonnementmodell für Bands an, das eine reduzierte Vermittlungsgebühr und zusätzliche Marketingleistungen bietet.

Musiksuchende können mithilfe verschiedener Suchkriterien wie Genre, Datum, Preis und Standort die passende Band für ihr Event finden. Die Buchung erfolgt direkt auf der Plattform, wobei 15 Prozent der Gage als Provision an Livecheck gehen. Auch gibt es die Möglichkeit, bei kurzfristigen Absagen einer Band schnell Ersatz zu finden.

Idee während der Flitterwochen

Die Idee zu Livecheck entstand für Schlintl während seiner Flitterwochen, als er über sein Leben und seine berufliche Zukunft nachdachte. Was zunächst wie eine naheliegende Lösung schien, entpuppte sich nach gründlicher Recherche als neuartiges Konzept. Trotz anfänglicher Zweifel wagte Schlintl den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete Livecheck im Jahr 2018. Seitdem habe sich das Unternehmen kontinuierlich entwickelt und etabliert.

Schlintl sieht weiterhin Potenzial für Wachstum und hofft auf Investitionen, um das Unternehmen weiter auszubauen und neue Funktionen zu entwickeln. Dabei ist ihm wichtig, jemanden zu finden, der nicht nur finanzielle Unterstützung bietet, sondern auch inhaltlich zum Unternehmen passt und einen Mehrwert bietet.

Der Gründer von Livecheck tritt am 02. April bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.