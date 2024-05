Neuwagenmarkt in Österreich: Verbrenner und Hybride dominieren im April

Im April 2024 verzeichnete der österreichische Neuwagenmarkt einen deutlichen Anstieg bei den Pkw-Neuzulassungen. Verbrenner und Hybride verzeichneten einen Aufschwung, während die Nachfrage nach Elektroautos zum dritten Mal in Folge rückläufig war.

Im April 2024 wurden laut Statistik Austria 21 337 Pkw neu zum Verkehr zugelassen. Das sind um 2 833 oder 15,3 % mehr als im April vor einem Jahr. Besonders auffällig war der Boom bei Fahrzeugen mit konventionellem Verbrennungsmotor und Hybridantrieb. Die Anzahl der neu zugelassenen Pkw mit konventionellem Verbrennungsmotor stieg um 25,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere Benzin- und Diesel-Hybridfahrzeuge waren gefragt, wobei die Nachfrage um 10,9 % bzw. 6,7 % zunahm. Im Gegensatz dazu verzeichneten rein elektrisch betriebene Fahrzeuge einen Rückgang von 4,8 % bei den Neuzulassungen.

Der österreichische Neuwagenmarkt bleibt dynamisch und von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Während Elektroautos weiterhin eine wichtige Rolle für die Zukunft der Mobilität spielen, zeigt der aktuelle Trend einen klaren Fokus auf konventionelle Verbrenner und Hybridfahrzeuge. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklung in den kommenden Monaten fortsetzen wird und welche Auswirkungen sie auf den Gesamtmarkt haben wird.

Reine Elektroautos als Verlierer

Trotz der allgemeinen Bemühungen um eine nachhaltigere Mobilität scheint die Attraktivität von Elektroautos in Österreich vorübergehend abzunehmen. Sowohl eine NDR-Umfrage als auch eine Studie der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften zeigen, dass der Preis, die begrenzte Reichweite und das Mangel an Ladestationen als Hauptgründe gegen den Kauf von Elektroautos gelten. Die derzeit verfügbaren Modelle bieten in der Praxis meist eine Reichweite von 150 bis 230 Kilometern und benötigen etwa sechs bis acht Stunden, um an einer Haushaltssteckdose wieder voll aufgeladen zu werden.

Tesla Y in der Spitzenposition

Allerdings gibt es keinen Grund für Panik, denn im Zeitraum von März 2022 bis März 2024 verzeichnete Österreich eine stetige Zunahme bei den monatlichen Pkw-Neuzulassungen mit Elektroantrieb. Im März 2024 erreichte die Zahl der vollelektrischen Personenkraftwagen mit rund 4.700 Fahrzeugen den höchsten Stand in den letzten zwölf Monaten. Insgesamt wurden in diesem Monat etwa 25.700 Pkws neu zugelassenen.

Betrachtet man die monatlichen Neuzulassungen von Elektroautos in Österreich nach Modell von Januar bis März 2024, so zeigt sich, dass das Tesla Model Y die Spitzenposition unter den Elektroautos in Österreich innehatte. Mit 1.962 Neuzulassungen übertraf er deutlich den nächsten Konkurrenten, den BMW i4, der lediglich 608 Neuzulassungen verzeichnete.