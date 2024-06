Novo Nordisk kann Export-Schlager Wegovy in China auf den Markt bringen

Europas Zauberformal lautet nicht GPT-4, sondern GLP-1: Das ist das Medikament, das in den Abnehmmitteln Ozempic und Wegovy des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk steckt. Die Dänen haben nun die Genehmigung erhalten, das Abnehm-Medikament Wegovy in China zu vermarkten. Damit öffnet sich für das Unternehmen, das aufgrund des Erfolgs der Abnehemspritzen zum wertvollsten Unternehmen Europas aufgestiegen ist, ein weiterer Markt mit Umsatzpotenzial.

Novo Nordisk bestätigte, dass die chinesischen Aufsichtsbehörden den Antrag auf Vermarktung von Wegovy als langfristige Behandlung zur Gewichtsreduktion für übergewichtige oder fettleibige Menschen genehmigt haben. „Wegovy wurde in China für das langfristige Gewichtsmanagement von Menschen mit Übergewicht und Adipositas zugelassen“, so ein Sprecher von Novo Nordisk.

Starttermin und Preise noch offen

Die Aktien von Novo Nordisk stiegen am Dienstag um 2% und haben im bisherigen Jahresverlauf aufgrund des starken Absatzes der auf Semaglutid basierenden Medikamente Wegovy und Ozempic um 45% zugelegt. Die Zulassung der chinesischen Arzneimittelbehörde NMPA ermöglicht es Novo Nordisk, sein injizierbares Abnehm-Medikament in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt mit einer Bevölkerung von mehr als 1,4 Milliarden Menschen zu verkaufen.

Laut Novo Nordisk werden 16,4% der chinesischen Bevölkerung als fettleibig eingestuft. Das Unternehmen sieht daher „einen großen medizinischen Bedarf zu decken“.

Steigende Nachfrage nach Abnehm-Medikamenten in China

In China ist die Nachfrage nach Abnehm-Medikamenten in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Lokale Unternehmen versuchen, Medikamente zu produzieren, die den Produkten Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk ähneln. Neben Wegovy hat die chinesische Arzneimittelbehörde auch zwei weitere GLP-1-Abnehm-Medikamente zugelassen: Liluping von Huadong Medicine und Feisumei von Benemae Pharmaceutical Corporation.

Novo Nordisk erhielt 2021 in China bereits die Zulassung für Ozempic als Diabetes-Behandlung. Im ersten Quartal 2024 stieg der Umsatz mit dem Medikament dort stark auf 201 Millionen US-Dollar an.

Weltweite Verfügbarkeit und Preise von Wegovy

Wegovy ist mittlerweile in zehn Ländern weltweit erhältlich. Die Preise reichen von 92 US-Dollar pro Monat in Großbritannien über 140 US-Dollar pro Monat in Deutschland bis zu 1.349 US-Dollar in den USA. Obwohl Wegovy und Ozempic den gleichen Wirkstoff Semaglutid enthalten, wird Ozempic zur Behandlung von Diabetes eingesetzt, während Wegovy als Behandlung gegen Fettleibigkeit verwendet wird und in höheren Dosen erhältlich ist.

GLP-1 ist ein Hormon aus dem Darm, das nach dem Essen Insulin freisetzt, den Blutzuckerspiegel senkt, das Sättigungsgefühl erhöht und den Appetit reduziert. GLP-1-basierte Medikamente werden zur Behandlung von Typ-2-Diabetes eingesetzt. Der Wirkstoff Semaglutid imitiert das Hormon GLP-1, um den Blutzuckerspiegel zu senken und das Sättigungsgefühl zu erhöhen, deswegen dient es auch als Weg zur Reduzierung von Körpergewicht.