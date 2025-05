NurseTrail: Wiener Health-Startup will Pflegepersonal aus Indien nach Österreich holen

Der österreichische Gesundheitssektor steht nicht nur vor einer Herausforderung, sondern gleich vor mehreren. Eine der dringlichsten ist jedenfalls der akuter Mangel an qualifizierten Pflegekräften. Das Wiener Startup NurseTrail will deshalb die Pflegeausbildung in Indien mit dem österreichischen Arbeitsmarkt verbinden.

Ganzheitliches Ausbildungs- und Integrationsprogramm

NurseTrails Konzept soll laut Co-Founder Colin Fuchs-Robetin auf einer durchdachten Kombination aus fachlicher Qualifikation, sprachlicher Vorbereitung und kultureller Integration basieren. In eigens aufgebauten Ausbildungsakademien in Chennai, Indien, werden die angehenden Pflegekräfte gezielt auf ihren Einsatz in Österreich vorbereitet.

„Wer in einem fremden Land in einem so sensiblen Beruf arbeitet, braucht mehr als nur eine Arbeitserlaubnis“, erklärt Colin Fuchs-Robetin, Gründer und CEO von NurseTrail, den Ansatz des Unternehmens.

Nachhaltige Lösung für beide Länder

Die Zusammenarbeit zwischen Österreich und Indien sei eine logische Konsequenz: Während österreichische Pflegeeinrichtungen händeringend nach qualifiziertem Personal suchen, bildet Indien jährlich mehr Pflegekräfte aus, als der dortige Arbeitsmarkt aufnehmen kann. Konkret werden in Österreich „im Zeitraum von 2023 bis 2050 rund 7.000 Pflege- und Betreuungspersonen pro Jahr mehr benötigt“ – so die Prognose des Arbeits- und Sozialministeriums. NurseTrail will diese Situation nutzen, um eine Win-win-Situation für beide Länder zu schaffen.

Das Startup hebt dabei sein besonderes Betreuungskonzept hervor: Die Unterstützung der Pflegekräfte soll nicht mit deren Ankunft in Österreich enden. Ein Community Manager wird die Aufgabe bekommen, die Neuankömmlinge bei der Wohnungssuche, bei Behördengängen und der kulturellen Eingewöhnung zu begleiten. Dies sei ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche, langfristige Integration.

Bewerbungsprozess hat gestartet

Erste Bewerbungen seien bereits eingegangen, und der Ausbildungsstart der ersten indischen Pflegekräfte soll in wenigen Monaten erfolgen. Parallel dazu würden Verhandlungen mit österreichischen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen über Kooperationsverträge laufen.

NurseTrail, das seinen Sitz in Wien hat, wird laut Co-Founder Fuchs-Robetin bislang durch Bootstrapping finanziert. Gespräche mit potenziellen Investor:innen seien im Gange. Künftig sollen allerdings Vermittlungsprovisionen der Partnereinrichtungen zur Deckung der Ausbildungskosten beitragen.

Indischer Co-Founder an Bord

„Die Gründung der NurseTrail-GmbH mit Sitz in Wien ist in Vorbereitung und erfolgt gemeinsam mit einem Co-Founder aus Indien, der den Aufbau der Strukturen vor Ort unterstützt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Laut Fuchs-Robetin, der kein Unbekannter in der Startup-Szene ist, wird bereits über die Expansion des NurseTrail-Modells in weitere asiatische Städte nachgedacht. Vor rund sieben Jahren brachte er mit der Gründung der Austrian College Sports League (ACSL) das College-Sports-Modell aus den USA nach Österreich. Dieses Mal stehen der HealthTech-Sektor und Indien im Fokus.