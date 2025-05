compagnio: Wenn die KI in der Arztpraxis mithört

compagnio⁠ ist ein junges KI-Startup aus Innsbruck, das Anfang 2025 gegründet wurde und auf Bootsrapping setzt. Ihr Fokus: Eine KI-Lösung, die Ärzt:innen den Alltag erleichtert, vor allem bei der Dokumentation von Patient:innengesprächen.

Gemeinsam mit den beiden Co-Founders Bruno Kühn und Fabian Sommer sprechen wir in dieser Folge darüber, wie KI in Arztpraxen zum Einsatz kommt, welche Herausforderungen dabei entstehen und wie gut das System funktioniert. Außerdem gibt es spannende Insights zu ihrem Forschungsprojekt zur KI-Adoption in Tiroler Ordinationen.

Die Themen:

Frisch gelauncht

Gründungsgeschichte

So funktioniert compagnio

KI-Anbieter & Coding & Hosting

Schutz von Patientendaten

Ordinationen, die compagnio nutzen & Feedback

User Journey & Challenges

Geschäftsmodell

Wir setzen auf Bootstrapping

Weiterentwicklung von compagnio zur medizinischen KI

Forschungsprojekt zur KI-Adoption

