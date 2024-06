Nvidia-Rekord sorgt für starkes Wachstum bei AI-Kryptowährungen

Mit einer Bewertung von 3,335 Billionen Dollar ist Nvidia nun das wertvollste Unternehmen der Welt, noch vor Microsoft und Apple. Dieser Aufstieg, der am Mittwoch Abend erfolgte (Trending Topics berichtete), wirkt sich nun auch auf den Krypto-Markt durch: Denn so genannte AI-Token erleben aktuell starkes Wachstum, während der Rest des Marktes eher in der Seitwärtsbewegung unterwegs ist.

Während Bitcoin bei etwa 65.000 Dollar und Ethereum bei etwa 3.600 Dollar herumhängen, zeigt sich aktuell die größte Bewegung bei jenen Token, die mit AI-getriebenen Blockchains in Verbindung stehen – allen voran FET von Fetch.AI, AGIX von SingularityNET sowie WLD von Worldcoin – dem Augenscan-Projekt rund um OpenAI-Gründer Sam Altman. Vor allem FET und AGIX wuchsen sehr stark, mit eine Zuwachs von etwa 30 Prozent in den vergangenen 24 Stunden – also direkt im Anschluss zur neuen Rekordmarke von Nvidia:

ASI soll der AI-Super-Token werden

Fetch.AI (FET) und SingularityNET (AGIX) sind dabei auch deswegen spannend, weil diese mit Ocean Protocol (OCEAN) am 15. Juli zum Super-AI-Token ASI (Artificial Super Intelligence) zu verschmelzen. Ziel dabei ist, ein leistungsfähiges und integriertes Netzwerk für dezentrale Superintelligenz zu schaffen. Durch die Bündelung ihrer Ressourcen und Technologien können Fetch AI, Ocean Protocol und AGIX gemeinsam eine Plattform entwickeln, die eine breitere Palette von Anwendungen und Diensten unterstützt.

Im Vergleich zu den AI-Größen Nvidia, OpenAI (ca. 86 Mrd. Dollar Bewertung) oder xAI von Elon Musk (24 Mrd. Dollar) sind diese AI-Token aber sehr klein. Die 5 größten als AI-TOken gelisteten Kryptowährungen kommen gemeinsam gerade einmal auf eine Marktkapitalisierung von 1,5 Mrd. Dollar – sie sind also Zwerge im Vergleich zu den zentralisierten AI-Unternehmen und zudem auch von ihnen abhängig.

Denn zwar propagieren Fetch.AI, SingularityNET und andere dezentrale Alternativen zu den heute sehr zentralisierten AI-Anbietern – jedoch steigt ihr Marktwert eher in Folge des Hypes um die Mainstream-Player als durch eigene Kraft. Sie müssen also erst unter Beweis stellen, dass ihre Modelle die etablierten Player challengen können, ansonsten bleiben sie wirkungslose Anhängsel eines Trends.