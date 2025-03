refurbed erweitert Sortiment um Baby- und Kinder-Equipment

Der 2017 gestartete österreichische Online-Marktplatz für refurbished Produkte ergänzte zuletzt die Kategorien Haushaltsgeräte und Sportzubehör, etwa Ski und Snowboards. Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn will refurbed jetzt auch erneuertes Baby- und Kinder-Equipment anbieten.

Klare Abgrenzung zu Second-Hand

Auf refurbed.at sind nun auch Kinderwägen, Hochstühle, Wippen, Babytragen und vieles mehr gelistet, wie das Unternehmen per Aussendung mitteilte. Es handle sich dabei um „vollständig erneuertes Baby- und Kinder-Equipment“, das deutlich günstiger und nachhaltiger als Neuware sei. Laut dem Unternehmen sind refurbed-Produkte bis zu 40 Prozent günstiger als ihre neu gekauften Pendants.

Aber auch von Second-Hand-Ware möchte man sich klar abgrenzen, denn die auf refurbed gelisteten Produkte würden – im Gegensatz zu Gebrauchtware – von Profis überprüft. „Alle Produkte werden beim Refurbishment einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Sie werden auf Mängel geprüft, gegebenenfalls repariert, gründlich gereinigt und desinfiziert“, heißt es seitens des Online-Marktplatzes.

refurbed will Angebotslücke schließen

Co-Founder Peter Windischhofer bereitet sich gerade auf die Geburt seines ersten Kindes vor. Er weiß, dass frischgebackene (Jung-)Eltern viele Produkte für ihren Nachwuchs brauchen, oft aber ein limitiertes Budget haben. Gleichzeitig fehle ihnen die Zeit, Gebrauchtplattformen zu durchsuchen und dann auf „gut Glück“ zu kaufen.

Der Marktplatz habe deshalb beschlossen, eine Angebotslücke auf dem Markt zu schließen, und möchte Kund:innen die Kaufentscheidung erleichtern, indem 30 Tage Rückgaberecht sowie mindestens zwölf Monate Garantie geboten werden.

„Einwandfreie Gebrauchtware und Mietrückläufer“

Das auf refurbed gelistete Baby- und Kinder-Equipment bestehe aus Gebrauchtwaren und Mietrückläufern – werde allerdings auf sämtliche Funktionen und Sicherheit überprüft. „Was nicht funktioniert, wird repariert. Dazu stehen auch Original-Ersatzteile zur Verfügung“, teilte das Unternehmen mit.

Insgesamt beinhalte das refurbed-Sortiment mehr als 25.000 Produkte. „Mit der Einführung unserer Kategorie Baby & Kids in Deutschland und Österreich, haben wir die Reise wirklich vollendet. Familien finden bei refurbed jetzt alles, was sie brauchen – für jede Lebensphase, besser für die Welt und besser für den Geldbeutel“, so Co-Founder Kilian Kaminski.