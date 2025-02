Schwarz-Rot-Pink will Large Language Model in der Verwaltung einsetzen

Was sich Schwarz-Rot-Pink aber auch eingesteht ist, dass Österreich nach wie vor keine echte KI-Strategie hat – die unter Schwarz-Grün angekündigte wurde nie vorgelegt. Deswegen heißt es im Regierungsprogramm schließlich auch:

„Österreich braucht eine mutige und ambitionierte KI-Strategie, die durch ein transparentes Monitoring den Fortschritt messbar macht und den Innovationsstandort stärkt. Die Umsetzung der KI-Verordnung muss ein Gleichgewicht schaffen: Innovation fördern, Datenschutz und Sicherheit gewährleisten und gleichzeitig Bürokratie abbauen (möglichst EU- weit einheitlich, unbürokratisch und praxisorientiert). Essenzielle Investitionen in die Grundlagenforschung und in die unternehmensbezogene Forschung bilden die Basis für langfristige Erfolge. Durch die gezielte Verknüpfung öffentlicher Daten und die Entwicklung spezifischer Use Cases können datengetriebene Innovationen und passgenaue KI-Lösungen heimische Betriebe stärken und Österreichs Wettbewerbsfähigkeit sichern.“