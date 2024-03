Solana: 200 Dollar und Platz 4 zum vierten Geburtstag des Ethereum-Rivalen

Es gibt eine neue Nummer 4 am Krypto-Markt, die nun größer ist als Binance Coin (BNB), XRP und Cardano (ADA): Es handelt sich natürlich um Solana mit dem SOL-Token, das mit einer Layer-1-Blockchain der nun mit Abstand führende Ethereum-Herausforderer ist und andere L1-Lösungen wie Cardano, Polkadot (DOT) oder Avalanche (AVAX) klar hinter sich gelassen hat. Solana startete dabei vor ziemlich genau vier Jahren. Nach einem heftigen Auf und Ab ist SOL mittlerweile wieder drauf und dran, das eigene Rekordhoch zu jagen.

Mittlerweile kommt SOL auf einen Preis von etwas mehr asl 200 Dollar und liegt somit nur mehr etwa 22 Prozent unter dem eigenen Allzeithoch von 260 Dollar, die im November 2021 erreicht wurden; Damals erreichten auch Bitcoin und Ethereum neue Rekordwerte. Doch danach, als der Krypto-Markt einbrach, sah es zeitweise wenig rosig aus für Solana, das ja mit dem Versprechen startete, eine günstige, stabile Blockchain-Alternative für Ethereum darzustellen, um dort DeFi, NFT und Co aufzusetzen. Denn zum einen gab es immer wieder ausfälle der Blockchain, die sich bis in den Februar 2024 wiederholten und die nie Zweifel über die technische Stabilität ausräumen ließen.

Zum anderen war Solana immer als VC-Chain verschrien, wo sich Großinvestor:innen wie Andreessen Horowitz, Polychain Capital, CoinFund, Multicoin Capital und Jump Trading schon günstig große Mengen an Token kaufen konnten, bevor überhaupt Krypto-Normalverbraucher:innen die SOL-Token kaufen konnten. Doch vier Jahre nahc dem Start (Solana launchte am 16. März 2020) erfreut sich das Netzwerk wieder großer Beliebtheit.

„Am 16. März 2020 verbreitete sich weltweit eine Finanzpanik. An diesem Tag fiel der Dow Jones um 12,9 %, stärker als an jedem anderen Tag der großen Depression. Jeder Gründer, mit dem wir sprachen, aus dem gesamten Tech-Bereich, nicht nur aus dem Krypto-Bereich, sagte seine Markteinführung ab. Die Investoren riefen jedes Unternehmen dazu auf, die Schotten dicht zu machen. „Überstehen Sie einfach den Sturm, es wird Jahre dauern“, hätten sie geraten“, schreibt heute Solana-Mitgründer Raj Gokal rückblickend. Es hätte nur „ein paar dutzend Menschen gegeben, die glaubten, dass Solanas Design in großem Umfang funktionieren könnte.

Mitgründer: „Solana ist eine digitale Nation“

„Es hat 4 Jahre gedauert , bis die Welt akzeptiert hat, dass Solana hier ist, um zu bleiben“, so Gokal weiter. „Es ist jetzt nicht nur eine Blockchain. Es ist eine florierende globale Wirtschaft. Es ist ein verteiltes Soziales Netzwerk. Es ist eine digitale Nation. Es ist ein offenes Finanzbetriebssystem. Es ist der Marktplatz der Marktplätze. Es ist viel mehr, für das wir noch keinen Namen haben.“ Damit mag Gokal nun durchaus übertreiben, aber in der Krypto-Welt haben er und sein Mitgründer Anatoly Yakovenko durchaus eine Nummer geschaffen.

So hat Solana den großen Rivalen Ethereum kürzlich zeitweise beim täglichen Handelsvolumen überholt und konnte so die Muskeln spielen lassen. Das zeigt zumindest, dass es immer mehr Anwendungen auf der Blockchain gibt, die sie auch aktiv nutzen. Innerhalb des letzten Jahres hat sich wie berichtet mit Jupiter eine eigene dezentrale Exchange im Solana-Ökosystem etabliert, es gibt immer wieder Token-Launches, und die Memecoins und NFTs gibt es bei Solana natürlich auch.

Solana zählt eigenen Angaben zufolge nun 1.600 Validatoren im Netzwerk und schafft im Optimalfall bis zu 5.200 Transaktionen pro Sekunde. Das ist deutlich mehr als viele andere Blockchains, weswegen die Transaktionsgebühren auch sehr niedrig sein können – laut den Betreibern nur 0,00064 Dollar pro Transaktion. Nun bleibt abzuwarten, ob der zweite Frühling von Solana weitergeht und der Rekordwert aus 2021 von 260 Dollar je SOL-Token geschlagen werden kann.