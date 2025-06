Soly startet dynamische Stromverträge und Smart Meter-Initiative in Deutschland

Das niederländische Solar-Startup Soly hat in Deutschland ein Angebot für dynamische Stromverträge und kostenlose Smart Meter-Installation gestartet. Deutschland ist nach den Niederlanden und Italien das dritte Land, in dem die Jungfirma dynamische Energielösungen anbietet. In Österreich ist sie auch bereits aktiv und will seine europäische Präsenz schnell ausweiten.

Soly sieht viel Potenzial in Deutschland

Seit dem Start im Jänner 2023 verzeichnet das Jungunternehmen eine steigende Nachfrage nach seinen technologiegestützten Energielösungen. Besonders bemerkenswert sei dabei die Situation in Deutschland. Trotz der Vorreiterrolle bei Solaranlagen und Heimspeichern sei die Verbreitung von Smart Metern mit unter 3 Prozent noch deutlich ausbaufähig.

Im Zentrum des Angebots der Jungfirma stehen zwei Kernkomponenten: Das hauseigene Energiemanagementsystem „Soly Brain“ und der intelligente Automatisierungsassistent „Soly Copilot“. Diese Technologien ermöglichen es Haushalten, von stundenaktuellen Strompreisen zu profitieren.

„Vision von null Energiekosten“

„Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für Solys Mission, die Energiewende zu beschleunigen“, sagt Christian Strobl, Geschäftsführer Deutschland & Österreich. „Durch die Kombination aus dynamischen Stromverträgen, Smart Metern, Soly Brain und Soly Copilot bieten wir unseren Kund:innen nicht nur Transparenz, sondern eine intelligente Steuerung ihres gesamten Energiesystems. Das ist ein großer Schritt in Richtung unserer Vision von null Energiekosten.“

Die Umsetzung des dynamischen Stromtarifs erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Berliner Energieunternehmen Nomos, das als lizenzierter Energieversorger die regulatorischen und operativen Aufgaben übernimmt. Diese Partnerschaft soll eine nahtlose Integration der Tarife in Solys Energiemanagementsysteme ermöglichen. Unterstützt durch Investoren wie Shell Ventures und den niederländischen Pensionsfonds ABP ist die Jungfirma die Energiewende in mittlerweile zehn europäischen Märkten und Südafrika tätig.