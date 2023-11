SpaceX: Grünes Licht für den zweiten Start von Starship nach Explosion im April

Die Regulierungsbehörden haben SpaceX grünes Licht gegeben, seine Starship-Rakete zum zweiten Mal zu starten, sie wird nun aller Voraussicht nach am Freitag launchen. Der zweite Testflug kommt siebe Monaten nach dem ersten Testflug im Orbit, der in einer spektakulären Explosion in der Luft endete. SpaceXwird den Start von seinem Gelände in der Nähe von Boca Chica, Texas, versuchen. Das zwei Stunden lange Startfenster beginnt um 7:00 Uhr CST.

Die US-Bundesluftfahrtbehörde (FAA) gab am Mittwoch bekannt, dass sie SpaceX die Startlizenz für einen neuerlichen Starship-Flug erteilt habe. Am selben Tag schloss der US-Fisch- und Wildtier-Service eine schriftliche Bewertung der Programmatic Environmental Assessment 2022 ab und stellte „keine signifikanten Umweltveränderungen“ fest. „Die FAA stellte fest, dass SpaceX alle Anforderungen an Sicherheit, Umwelt, Politik und finanzielle Verantwortung erfüllt hat“, heißt es in einer Erklärung der Behörde.

Erster Testflug im April endete mit Explosion

Die Rakete war seit dem Start im April stillgelegt. Stilllegungen und Untersuchungen von Zwischenfällen, die von den Startunternehmen durchgeführt und von der FAA überwacht werden, sind üblich, wenn während des Starts eine Anomalie auftritt.

Obwohl der erste Testflug im April erhebliche Schäden verursachte, insbesondere am Startplatz, der durch die 33 Raptor-Motoren des Super Heavy-Boosters verkratert wurde, schaffte es SpaceX, die Schäden zu reparieren und sowohl die Startinfrastruktur als auch die Rakete in knapp sieben Monaten zu verbessern. SpaceX’s VP für Bau und Flugzuverlässigkeit, Bill Gerstenmaier, sagte letzten Monat den Gesetzgebern, dass Starship seit „mehr als einem Monat“ bereit für seinen nächsten Testflug sei und nur auf die Überprüfungen der verschiedenen Behörden warte.

Starship soll 2025 zum Mond fliegen

Starship ist die leistungsstärkste Rakete, die je gebaut wurde. Mit einer Höhe von fast 122 Metern hat die Rakete zwei Stufen: einen Super Heavy-Booster und eine obere Stufe, die eben auch „Starship“ genannt wird. 2025 soll Starship im Rahmen des Artemis III-Missionsprogramms der NASA Menschen auf den Mond bringen, und deswegen lastet viel Druck auf dem Unternehmen – immerhin geht es da um Verträge im Wert von rund 4 Milliarden US-Dollar.

Aber das Unternehmen hat noch viel Arbeit vor sich. Der erste Testflug des Starship im Orbit wurde kurz vor der Stufentrennung abgebrochen – wenn sich der Super Heavy-Booster von Starship trennt – und das Fahrzeug musste in der Luft über dem Golf von Mexiko zur Explosion gebracht werden, nachdem es etwa vier Minuten nach dem Start zurück zur Erde zu kippen begann. Das Unternehmen hatte einige Probleme mit den 33 mit Methan betriebenen Raptor-Motoren des Boosters, von denen drei überhaupt nicht gezündet haben und zwei weitere während des Fluges ausgefallen sind.

SpaceX sagt, dass es Upgrades an den Motoren eingeführt hat, eine neue Methode zur Trennung der beiden Stufen und andere Verbesserungen, die diesen zweiten Testflug erfolgreich machen sollen.