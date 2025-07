SpaceX strebt 400-Milliarden-Dollar-Bewertung in neuer Finanzierungsrunde an

SpaceX strebt eine frische Kapitalerhöhung an, indem Elon Musks Raumfahrtunternehmen neue Aktien an Insider verkauft. Laut Bloomberg soll dieser Deal die Bewertung von SpaceX auf rund 400 Milliarden Dollar anheben. Die Strategie umfasst zwei Komponenten: eine Finanzierungsrunde und ein separates Kaufangebot, das Mitarbeiter:innen ermöglicht, einen Teil ihrer Aktien an ausgewählte Investoren zu verkaufen.

Bloomberg berichtet unter Berufung auf anonyme Quellen, dass SpaceX typischerweise zweimal jährlich solche Kaufangebote durchführt. Laut Bericht befinden sich die Gespräche allerdings noch in der Anfangsphase, weshalb sich sowohl der endgültige Preis als auch andere Details des Deals noch ändern können.

Rasanter Wertzuwachs seit Gründung

Die Bewertung von SpaceX steigt seit der Gründung vor mehr als zwei Jahrzehnten kontinuierlich an. Ein bedeutender Meilenstein wurde im Oktober 2021 erreicht, als das Unternehmen erstmals die 100-Milliarden-Dollar-Marke knackte. Nur drei Jahre später verdoppelte sich dieser Wert bereits auf 200 Milliarden Dollar.

Die aktuell angestrebte Bewertung von 400 Milliarden Dollar würde einen erheblichen Sprung gegenüber der letzten Bewertung darstellen. Erst im Dezember 2024 wurde SpaceX im Rahmen eines Kaufangebots mit 350 Milliarden Dollar bewertet.

Verhandlungen noch nicht abgeschlossen

Derzeit laufen die Diskussionen eine neue Finanzierungsrunde noch. Sowohl der finale Preis als auch andere Konditionen können sich im Laufe der Verhandlungen noch verändern. SpaceX äußert sich traditionell zurückhaltend zu Finanzierungsrunden und hat die Berichte bisher nicht offiziell kommentiert.

Mit der angestrebten Bewertung von 400 Milliarden Dollar würde SpaceX seine Position als eines der wertvollsten privaten Unternehmen weltweit festigen. Die kontinuierlichen Kapitalerhöhungen sollen sicherstellen, dass auch in Zukunft einige ambitionierte Raumfahrtprojekte folgen werden.