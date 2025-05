SpaceX: Dritte Starship-Rakete in Folge explodiert

Der neunte Testflug der SpaceX Riesenrakete Starship endete laut heise am Donnerstag mit einem weiteren Rückschlag für das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk. Sowohl der Booster „Super Heavy“ als auch die Oberstufe des Raumschiffs gingen bei dem Test verloren, wobei die Überreste in den Indischen Ozean stürzten. Bei allen drei Starts in diesem Jahr ist das Starship explodiert. Trotz der jüngsten Explosion konnten einige wichtige Meilensteine erreicht werden, darunter die erfolgreiche Wiederverwertung eines Boosters und eine verbesserte Flugbahn.

Kontrollierte Zerstörung von Starship

Der Testflug, der insgesamt 46 Minuten dauerte, zeigte zunächst vielversprechende Fortschritte. Nach der erfolgreichen Trennung der Raketenstufen verlor SpaceX jedoch den Kontakt zum Booster. Die Oberstufe konnte ihre Triebwerke wie geplant zünden, scheiterte aber beim Versuch, Starlink-Satellitenmodelle auszusetzen. Ein Fehler in der Lageregelung führte schließlich zur kontrollierten Zerstörung des Raumschiffs.

SpaceX betont die positiven Aspekte des Tests: Der eingesetzte Booster absolvierte seinen zweiten Flug, was die Wiederverwendbarkeit der Technologie demonstriere. Die Rakete bewegte sich auf einer effizienteren Flugbahn, die künftig Treibstoff einsparen könnte. Zudem führte der Booster erstmals erfolgreich ein spezielles Wendemanöver durch.

Die gesammelten Daten werden nun analysiert, um Verbesserungen für kommende Flüge zu implementieren. Elon Musk kündigte bereits an, dass künftige Tests in kürzeren Abständen von drei bis vier Wochen stattfinden sollen – deutlich häufiger als der bisherige Rhythmus von etwa drei Monaten zwischen den Starts.

Größte Rakete der Welt

Das Starship-System, bestehend aus dem 70 Meter langen Booster „Super Heavy“ und der 50 Meter langen Oberstufe, ist als größte Rakete der Welt für wichtige Missionen vorgesehen. Die Rakete soll für die NASA Astronaut:innen auf den Mond bringen. SpaceX verspricht aber auch schon Flüge zum Mars. Im April 2023 hat zum ersten Mal ein komplettes Starship abgehoben, blieb aber nur Minuten intakt. Ein halbes Jahr später gelang der zweite Startversuch, bevor die Rakete erneut explodierte. 2024 folgten vier weitere, drei davon erfolgreich. In diesem Jahr sind alle drei Starship-Raketen explodiert.