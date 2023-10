Three Arrows Capital: Co-Founder nach monatelanger Flucht verhaftet

Zhu Su, Mitbegründer des einst milliardenschweren, aber mittlerweile bankrotten Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital, wurde am Freitagnachmittag am Flughafen Changi verhaftet, als er versuchte, aus Singapur auszureisen.

Dort wurde am 25. September gegen beide Gründer von Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu und Kyle Davies, eine viermonatige Haftstrafe wegen Missachtung des Gerichts ausgestellt. Das Verfahren wurde von Teneo, dem Insolvenzverwalter des bankrotten Hedgefonds, angestrengt, um die Verluste in Höhe von 1,3 Mrd. US-Dollar zurückzuerhalten. „Während des gesamten Prozesses war die Priorität der Insolvenzverwalter die Wiedererlangung der Vermögenswerte von Three Arrows und die Maximierung der Renditen für die Gläubiger“, sagte das Unternehmen.

Zweiter Gründer weiterhin verschwunden

Nach dem Kollaps (wir haben berichtet) von Terra/LUNA/UST im Frühsommer 2022 rutschte auch der einst zehn Milliarden US-Dollar schwere Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital in die Pleite. Seitdem sind die beiden Gründer Zhu Su und Kyle Livingstone Davies auf der Flucht vor den Insolvenzverwaltern, während sie auf Social Media weiterhin aktiv blieben.

Sowohl Zhu als auch Davies ist es von der Finanzaufsicht von Singapur (MAS) untersagt worden, in den nächsten neun Jahren im Investmentbereich tätig zu werden. Der Aufenthaltsort von Davies ist nach wie vor unbekannt, wie der gemeinsame Insolvenzverwalter Teneo der The Business Times mitteilte.

Neue Kryptobörse geplant

Zuvor hatten Zhu und Davies versucht, Investor:innen für neue Projekte zu finden. Gemeinsam mit den CoinFLEX-Mitgründern Mark Lamb und Sudhu Arumugam wollten sie 25 Millionen Dollar für den Aufbau der neuen Kryptobörse OPNX einwerben, wie Anfang 2023 bekannt wurde.