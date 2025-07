Tree.ly fusioniert mit Pina Earth – Tech-Plattform für europäischen Wald-Klimaschutz

Das Vorarlberger ClimateTech-Startup Tree.ly schließt sich mit dem deutschen Mitbewerber Pina Earth zusammen, um führender Projektentwickler für Wald-Klimaschutzprojekte in Europa zu werden. Beide Firmen entwickeln hochwertige Klimaschutzprojekte in Zusammenarbeit mit Waldbesitzer:innen. Sie ermöglichen Unternehmen Investitionen in zertifizierte, regionale CO₂-Zertifikate. Die neue Einheit soll Stärken in Software, Projektentwicklung und Vertrieb kombinieren. Das soll mehr Skalierbarkeit, Transparenz und regionale Wirkung zur Folge haben.

Neue Organisation heißt Pina Earth – Tree.ly-Founder als Leiter

Künftig soll die neue Organisation Projekte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Tschechien, Italien, und Ungarn abdecken. Sie umfasst mehr als 80.000 Hektar Wald unter Vertrag und verfügt über ein Netzwerk von über 100 Unternehmenskunden. Das fusionierte Unternehmen soll somit zum größten technologiegestützten Entwickler von Wald-Klimaschutzprojekten in Europa werden. Die Organisation erwartet ein fünffaches Umsatzwachstum pro Jahr.

Das Unternehmen wird unter der Marke Pina Earth auftreten. Die Leiter werden die Tree.ly-Gründer Jodok Batlogg und Christian Lutz. Gesa Biermann und Florian Fincke, die Founder von Pina Earth, wechseln in strategische Beraterrollen. Sie sollen die Integration begleiten und die langfristige Vision mitgestalten. Nach dem Merger unterhält die Organisation nun Standorte in München, Berlin und Dornbirn.

Breiteres Projekt-Portfolio und größeres Käufer-Netzwerk

Firmenkunden soll nun in ein deutlich breiteres Portfolio naturbasierter Projekte zur Verfügung stehen. Diese decken verschiedene Methodologien, Standards und Regionen ab. Für Waldbesitzer:innen soll die neue Einheit die Zertifizierung verschiedener Projekttypen und Regionen vereinfachen. Sie soll auch den Zugang zu einem größeren Netzwerk an langfristig orientierten Käufern eröffnen.

„Wir haben Pina Earth gegründet, um Europas Wälder für zukünftige Generationen zu erhalten“, so Gesa Biermann, Mitgründerin von Pina Earth. „Ich freue mich sehr darüber, mit Tree.ly gemeinsam unseren Impact nun noch schneller zu skalieren – und Unternehmen die regionalen, hochwertigen Klimaschutzprojekte zu bieten, nach denen sie suchen.“

„Vereinen die besten Technologien und Teams im Markt“

Die eigens entwickelte Wald-Simulationssoftware von Pina Earth wird in Tree.lys Tech-Plattform integriert, um Effizienz, Transparenz und die Anwendung verschiedener Methodologien zu verbessern. So sind künftig Projekte unter unterschiedlichen Standards und mit verschiedenen Methoden wie Improved Forest Management (IFM), Aufforstung (ARR), Stilllegung und Waldumbau möglich. Damit können Besitzer:innen von Wäldern jeder Größe und unabhängig vom Standort zertifizierte Klimaschutzprojekte realisieren.

„Technologie ist der einzige Weg, um Klimaziele im notwendigen Maßstab zu erreichen“, sagt Jodok Batlogg, Mitgründer und CEO von Tree.ly, zum Merger. „Mit dem Zusammenschluss vereinen wir die besten Technologien und Teams im Markt, um Wald-Klimaschutzprojekte schneller, einfacher und verlässlicher umzusetzen – für Waldbesitzer und für Käufer.“ In den kommenden Monaten liegt der Schwerpunkt auf der Integration beider Unternehmen, der Ausweitung der Vertriebsaktivitäten, der Weiterentwicklung der Technologie und der Vorbereitung der Series A-Finanzierungsrunde.