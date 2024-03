…und plötzlich sieht Google schwach aus

Wenn medial Rufe laut werden, dass ein CEO zurücktreten soll, dann ist intern Feuer am Dach. Aktuell betrifft das den nur mehr sechst wertvollsten Konzern der Welt, nämlich Alphabet. Im Rennen um den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt gegen Apple und Microsoft spielt Alphabet mit der Tochter Google aktuell keine Rolle, der Börsenkurs liegt im Sinkflug, und CEO Sundar Pichai hat mittlerweile einen unschönen Kosenamen bekommen. Er sei der „Steve Ballmer Googles.“

Das ist natürlich eine Blamage. Steve Ballmer war immerhin jener CEO, unter dessen Führung von 2000 bis 2014 Microsoft die Search-Revolution (Google) und die Mobile-Revolution (Apple) ausließ; ihm werden Fails wie die Nokia-Übernahme und Windows Vista angelastet. Nun werden Stimmen laut, dass Pichai – aktuell CEO von Google sowie dessen Holding Alphabet Inc – zumindest einen dieser Posten räumen sollte, berichtet Business Insider. Er sei schuld daran, dass Google gegen OpenAI derzeit schwach dasteht und sich Fails in Serie leistet.

„Google opfert offenkundig seine Aufgabe, die Informationen der Welt zu organisieren und sie allgemein zugänglich und nützlich zu machen“, schreibt der im Silicon Valley viel beachtete Blogger Ben Thompson von Stratechery. Und listet jene Fehlschläge, die rund um die ChatGPT-Konkurrenten Bard und Gemini passiert sind. Zuletzt wurde die Fähigkeit des AI-Assistenten Gemini, Bilder zu produzieren, vorläufig abgedreht. Zuvor hatte der Bildgenerator Soldaten des Dritten Reichs als Asiatinnen oder katholische Päpste als Schwarze dargestellt. „Völlig inakzeptabel“, soll Pichai diese Fehler intern genannt haben.

Google hatte alles auf seiner Seite

Eigentlich galt Google ja einmal als allmächtiger Internet-Konzern, als unbesiegbare Datenkrake, der stärker als Staaten sei. Dann kaufte sich der Internet-Riese 2016 das damals führende britische KI-Unternehmen Deepmind; ab 2016 gab Pichai dann das Motto aus, dass man von einem „Mobile First“ zu einem „AI First“-Ansatz wechsle. Das war ein Jahr, nachdem OpenAI von Elon Musk, Sam Altman und anderen als Non-Profit-Forschungsinstitut gegründet wurde. Google hatte die Milliarden, das Personal, die Infrastruktur, und den Kronjuwel der AI-Welt.

Und trotzdem sind es nun das Startup OpenAI mit Großinvestor und dem strategischen Partner Microsoft um Rücken, die „AI First“ wahrgenommen werden. Der Release von ChatGPT am 30. November 2022 gilt bereits als Zäsur der Digitalwelt. Man fordere Google zum Tänzchen auf, grinste Microsoft-CEO Satya Nadella, der 2014 von Ballmer übernahm und viele richtige Entscheidungen (Linkedin-Übernahme, GitHub-Übernahme, Cloud-Fokus) traf. Seit wichtigster Move: Das 1-Milliarden-Dollar-Investment in OpenAI im Jahr 2019, der Beginn einer ziemlich fruchtbaren Partnerschaft.

2023 musste Pichai dann nur mehr reagieren statt agieren. Hier einige der Fails, die passierten:

6. Februar 2023: Pichai schießt der eigenen AI-Konferenz, auf der der ChatGPT-Rivale Bard vorgestellt werden soll, die News-Meldung ab, indem er selber vorher einen Blog-Post online stellt

Pichai schießt der eigenen AI-Konferenz, auf der der ChatGPT-Rivale Bard vorgestellt werden soll, die News-Meldung ab, indem er selber vorher einen Blog-Post online stellt 8. Februar 2023: Google blamiert sich bei der Präsentation von Bard mit fehlerhaften Antworten zum James-Webb-Teleskop (mehr dazu hier)

Google blamiert sich bei der Präsentation von Bard mit fehlerhaften Antworten zum James-Webb-Teleskop (mehr dazu hier) 12. Juli 2023: Obwohl Bard gerade erst in der EU eingeführt wird, wird bekannt, dass schon an einem Ersatz dafür gearbeitet wird

Obwohl Bard gerade erst in der EU eingeführt wird, wird bekannt, dass schon an einem Ersatz dafür gearbeitet wird 13. Juli 2023: Google Bard launcht mit monatelanger Verspätung wegen Datenschutz-rechtlicher Probleme in der EU (mehr dazu hier), während ChatGPT immer stärker vordringt

Google Bard launcht mit monatelanger Verspätung wegen Datenschutz-rechtlicher Probleme in der EU (mehr dazu hier), während ChatGPT immer stärker vordringt 7. Dezember 2023: Es fliegt auf, dass ein Demo-Video, das das kommende LLM Gemini in Aktion zeigen soll, gefaked wurde

Es fliegt auf, dass ein Demo-Video, das das kommende LLM Gemini in Aktion zeigen soll, gefaked wurde 8. Februar 2024: Genau ein Jahr nach der Einführung des AI-Assistenten Bard ist dieser schon wieder Geschichte. Er wird in Gemini umbenannt und bekommt im Hintergrund ein neues, leistungsstärkeres LLM

Genau ein Jahr nach der Einführung des AI-Assistenten Bard ist dieser schon wieder Geschichte. Er wird in Gemini umbenannt und bekommt im Hintergrund ein neues, leistungsstärkeres LLM 23. Februar 2024: Google dreht die Bildgenerator-Funktion von Gemini ab, weil es historisch fehlerhafte Bilder generierte

Während Google also mit Bard/Gemini herumwurstelt und sich sichtlich schwer tut, seinen eigenen AI-Assistenten zu positionieren, baut OpenAI ChatGPT zum in Haushalten geläufigen Markennamen aus, hebt den jährlichen Umsatz auf 2 Milliarden Dollar, holt neue Investor:innen an Bord, steigert die Bewertung auf 86 Milliarden Dollar und baut GPT-4 in zahlreiche Microsoft-Produkte (Copilot, Windows, Office365 usw.) ein. Und auch wenn OpenAI und GPT-4 sicher Fehler am laufenden Band machen (Altman wird kurzfristig rausgeworfen, ChatGPT „verdummt“ über Nacht usw.), die Negativ-Schlagzeilen bekommt immer Google ab.

Muss Sundar Pichai zurücktreten?

Es ist bekannt, dass AI-Modelle permanent Fehler machen, und auch ChatGPT und Microsofts Bing ist vom Lügenproblemen und Halluzinationen belastet. Doch zum einen sind GPT-4 und Co von OpenAI Test zufolge weniger anfällig dafür, und zum anderen sieht es die Öffentlichkeit einem Startup eher nach, wenn Fehler passieren. Das ist Microsofts Vorteil: Es ist nicht der Software-Riese selber, der Schuld trägt an Problemen, sondern eben das Startup OpenAI. Währenddessen muss Google die Fehler von Bard/Gemini immer selbst auf die Kappe nehmen – und das bekommt der Aktienkurs mit Milliardenverlusten zu spüren.

Etwa eineinhalb Jahre nach dem ChatGPT-Urknall steht Satya Nadella von Microsoft also als der große Gewinner dar, der den Software-Konzern mit OpenAI im Gepäck zum wertvollsten Unternehmen machte; und der große Verlierer ist Sundar Pichai, der Google schwach dastehen lässt – und der sich nun sogar Rücktrittsforderungen gefallen lassen muss. Google sieht wie ein schwerfälliger Konzern aus, der einem wendigen Startup nicht nachkommt.

AI ist disruptiv, sogar für den „AI-First“-Riesen Google selbst.

Anmerkung: Das Bild für diesen Artikel wurde mit OpenAIs Dall-E generiert; Der Bildgenerator von Gemini funktioniert ja aktuell nicht.