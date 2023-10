123-Transporter erweitert Sharing-Angebot um 70 Fahrzeuge

Das niederösterreichische Startup 123-Transporter hat sich mit einem Sharing-Angebot für Vans einen Namen gemacht. Die Jungfirma erfreut sich nach eigenen Angaben einer sehr hohen Nachfrage und erweitert jetzt ihre Flotte um 70 Fahrzeuge. Bisher war der Anbieter mit 200 Vehikeln bereits in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, in der

Steiermark und im Burgenland vertreten. Nach der neuen Aufstockung kommen nun auch Kärnten und Salzburg hinzu.

„Expansion möglichst rasch fortsetzen“

„Nachdem die Nachfrage nach unseren Transportern laufend steigt und die Fahrzeuge speziell an den Wochenenden so gut wie immer restlos ausgebucht sind, war uns klar, dass wir unsere Expansion möglichst rasch fortsetzen wollen“, erklärt Matthias Pajek, Co-Founder und Geschäftsführer von 123-Transporter. Bereits im Frühjahr erhielt das Unternehmen nach eigenen Angaben laufend Anfragen für Miettransporter. Diese kamen auch aus Bundesländern, in denen es noch gar nicht vertreten war. Deswegen expandiert 123-Transporter nun.

Wie auch in den bisherigen Geschäftsgebieten sind die Leih-Transporter primär auf den Kundenparkplätzen von Standortpartnern wie OBI und Bellaflora stationiert. „Damit stellen wir sicher, dass die Menschen die Fahrzeuge dort finden, wo sie gebraucht werden, zum Beispiel für den Transport von Baumaterialien, diversen sperrigen Gütern oder auch Topfpflanzen“, unterstreicht Pajek.

123-Transporter kommt nach Kärnten und Salzburg

In Kärnten sind 123-Transporter nun in der Landeshauptstadt Klagenfurt, sowie in Villach, Spittal/Drau, Völkermarkt, Wolfsberg, Hermagor und Feldkirchen jeweils bei OBI-Baumärkten verfügbar. In Salzburg kann die Bevölkerung in Hallein und Salzburg-Maxglan (ebenfalls bei OBI) auf das digitale Sharing-Angebot zurückgreifen. Weitere Standorte sind im Bundesland Salzburg mit Bischofshofen und Salzburg-Lengfelden bereits in Planung.

Auch in Niederösterreich, wo 123-Transporter bisher bereits im Industrieviertel und im Wiener Umland stark vertreten war, kommen im Zuge der aktuellen Expansion neue Gebiete dazu. So gibt es die 123-Transporter nun auch im Waldviertel (OBI Zwettl und Gmünd) und im Mostviertel, wo in Amstetten (OBI und Bellaflora) und St. Valentin (OBI) neue Standorte dazu kamen. In Oberösterreich, wo die Sharing-Vans seit Juli dieses Jahres ausgeliehen werden können, nehmen künftig 24 neue Vans in Vöcklabruck, Braunau, Freistadt, Steyr-Dietach, Mauthausen, Mattighofen und Aurolzmünster Fahrt auf.

Bis 2024 mehr als 400 Fahrzeuge geplant

Durch die aktuelle Expansionsrunde vergrößert sich die Flotte von 123-Transporter in Österreich von 200 auf 270 Fahrzeuge. Doch Pajek und sein Team haben schon das nächste Ziel im Visier: „Bis zum Frühjahr 2024 wollen wir ganz Österreich flächendeckend mit 123-Transportern versorgen.“ Bis dahin soll es das Angebot also auch in Tirol und Vorarlberg geben, das Unternehmen will dann über 400 Fahrzeuge auf Österreichs Straßen haben.