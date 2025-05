1Komma5° nimmt Klimaanlagen in sein Produktportfolio auf

“Kühlen mit künstlicher Intelligenz“ lautet das neue Motto des Hamburger CleanTech-Startups 1Komma5°. Sein Angebot im deutschen Markt wird um steuerbare Klimaanlagen ergänzt – damit möchte das Unternehmen zum „ersten Anbieter Deutschlands werden, der Klimaanlagen vollständig in ein dynamisches Energiemanagement integriert“.

Kühlung mit intelligenter Steuerung

Mit der neuen Produktintegration zeigt 1Komma5°, dass es beim Heizen nicht aufhört, wenn man die erneuerbare Energiewende ganzheitlich denkt. Deshalb hat das Unternehmen beschlossen, Klimaanlagen vollständig in sein Ökosystem und damit in seine Strommarkt-Software Heartbeat AI zu integrieren.

Heartbeat AI ist ein Produkt zum intelligenten Management der Stromnutzung bzw. bündelt sämtliche Software-Angebote und bereitet diese für die weitere Öffnung gegenüber Herstellern und Kund:innen mit Bestandsanlagen vor.

In der Praxis funktioniert das laut 1Komma5° so: Die Heartbeat AI speichert Strom automatisch, sobald er günstig verfügbar ist. Später wird dieser entweder für die Kühlung genutzt oder bei besonders hohen Preisen gewinnbringend ins Netz eingespeist.

Bestandteil der Energiewende werden

Der Vorteil, den 1Komma5° hierbei sieht: Deutsche Haushalte sollen auch beim Klimatisieren die Vorteile von negativen Preisen an der Strombörse nutzen können. „Das Versprechen von New Energy hört nicht beim Heizen auf. Dank Heartbeat AI können unsere Kund:innen jetzt auch im Sommer stärker von ihrer Eigenerzeugung und den günstigen Börsenstrompreisen profitieren; damit schließen wir die letzte Lücke für ein klimafreundliches Zuhause“, so Philipp Schröder, CEO und Mitgründer von 1Komma5°.

Immerhin soll laut zahlreichen Prognosen – etwa dem Geothermal-Cluster EGEc – der Kühlbedarf bis 2050 stark steigen, sprich sich verdoppeln bis verdreifachen. Der Grund: weltweit steigende Temperaturen aufgrund des Klimawandels und der Urbanisierung. Das Unternehmen ortete eine Marktlücke.

Strom für Klimaanlagen takten

Fakt ist: „Klimaanlagen sind riesige Stromfresser“, wie Jannik Schall, Mitgründer und CPO von 1Komma5°, richtig erklärte. Laut ihm sind die Geräte in südlichen Märkten wie Spanien, Italien oder Frankreich bereits heute ein zentraler Treiber des Haushaltsstromverbrauchs.

Deshalb würden Klimaanlagen, die im Takt von Wind und Sonne gesteuert werden, das Netz entlasten und gleichzeitig Stromkosten sowie CO₂-Emissionen senken. Die Software Heartbeat AI soll dies schaffen und auch deutschen Verbraucher:innen ohne installierte Solaranlage zur Verfügung stehen.

1Komma5° betreibt heute rund 80 Standorte und agiert in sieben Märkten. Eigenen Angaben zufolge habe man bereits mehr als 300.000 steuerbare Energiesysteme wie Solaranlagen, Stromspeicher, Wärmepumpen und Wallboxen für Kund:innen installiert.

Kosten: Pauschale Softwaregebühr

Um das dynamische Energiemanagement von Heartbeat AI in Anspruch zu nehmen, verrechnet das Startup eine pauschale Softwaregebühr. So sollen „dynamische und individuelle Strompreise in Echtzeit anstelle herkömmlicher statischer Tarife“ ermöglicht werden.