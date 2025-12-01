Conda kooperiert mit StartMatch: KI soll Emissionstexte für KMU deutlich beschleunigen

Conda und StartMatch spannen zusammen, um den Kapitalmarkt stärker zu automatisieren. Die Wiener Finanzierungsplattform setzt künftig auf die spezialisierte KI des FinTechs. Die Technologie erstellt Informationstexte zu Emissionen automatisch. Laut Unternehmen lassen sich Prozesse so um bis zu 70 Prozent beschleunigen.

Conda zählt nach eigenen Angaben zu den ersten europäischen Digital-Finance-Plattformen, die KI systematisch in Kapitalmarktprozesse integrieren. Die Gruppe wurde 2013 gegründet. Seitdem hat sie rund 300 Millionen Euro Kapital über ihre Plattformen bewegt. Heute verzeichnet Conda etwa 100.000 registrierte Nutzer:innen.

Effizienzgewinn für den Kapitalmarkt

Die StartMatch-KI analysiert Unternehmensinformationen, Finanzkennzahlen und regulatorische Anforderungen. Daraus generiert sie strukturierte Textentwürfe für Emissionsdokumente. Emittent:innen können diese Entwürfe in kurzer Zeit prüfen und finalisieren. Interne Ressourcen werden dadurch weniger stark gebunden. Die Technologie kombiniert Sprachmodelle mit branchenspezifischem Regelwissen. So kann sie Finanzsprache und regulatorische Kontexte besser erfassen.

„Wir sehen künstliche Intelligenz nicht als Ersatz, sondern als strategische Unterstützung, um unsere Kund:innen und Partner:innen noch besser zu betreuen“, erklärt Daniel Horak, Gründer und Geschäftsführer von Conda.

Wiener FinTech als Technologiepartner

StartMatch hat sich auf spezialisierte KI-Systeme für den Finanzbereich fokussiert. Das Wiener FinTech setzt seine Technologie bereits bei der automatisierten Erstellung von Förderanträgen ein. Zu den Kund:innen zählen Startups, Förderberater:innen und etablierte KMU.

„Unsere Mission ist es, Unternehmen von zeitraubenden Routineaufgaben zu befreien. Die Zusammenarbeit mit Conda zeigt, wie KI in der Praxis Mehrwert schafft, nicht durch reine Textgenerierung, sondern durch intelligente Prozessunterstützung, die Qualität und Geschwindigkeit vereint“, sagt Robert Kopka, Gründer und Geschäftsführer von StartMatch.

Mit der Einführung der KI-Lösung stärkt Conda seine Position im europäischen Mittelstandsfinanzierungsmarkt. Die Unternehmensgruppe betreibt mit Conda Capital Market eine von der österreichischen Finanzmarktaufsicht zugelassene Plattform für Kapitalmarktinstrumente. Zusätzlich bietet Conda Business Solutions eine White-Label-Lösung für individuelle Finanzierungsplattformen an.

Der Einsatz von KI soll den Zugang zu Kapitalmarktinstrumenten für KMU schneller, einfacher und kostengünstiger machen. Gleichzeitig zeigt die Kooperation, wie künstliche Intelligenz den Finanzsektor praktisch und messbar transformiert.