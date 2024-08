Intel: Chip-Gigant will 15.000 Stellen abbauen – Aktie fällt um 20 Prozent

Die Chip-Industrie ist dieser Tage heiß umkämpft. Konzerne wie Nvidia haben aufgrund des AI-Booms in den vergangenen Monaten gewaltig an Kursgewinnen zugelegt. Doch AI gilt mittlerweile bei einigen als eine Börsenblase, weswegen Investor:innen vorsichtiger werden. Das hat Nvidia kürzlich ordentlich an Marktkapitalisierung gekostet (wir berichteten). Nun ist auch der Kurs vom Rivalen Intel stark abgestürzt. Grund dafür waren laut der Financial Times die am Donnerstag angekündigten Pläne zur Kürzung von satten 15.000 Stellen.

Intel will wieder finanziell stabil werden

Intel will derzeit seine Investitionsausgaben reduzieren, um sein Geschäft wieder auf eine stabile finanzielle Basis zu stellen. Zu den Sparmaßnahmen gehört ein Abbau von 15 Prozent der Belegschaft, also von etwa 15.000 Stellen, wobei die meisten davon noch in diesem Jahr wegfallen sollen. Um seine schwächelnden Finanzen zu stützen, strich Intel auch seine Dividende und kündigte eine unerwartete Umkehrung seiner steigenden Investitionsausgaben an, wobei die Investitionen in diesem Jahr nun wahrscheinlich 20 Prozent niedriger ausfallen werden als prognostiziert.

Die Aktien des US-Chipherstellers stürzten nachbörslich um bis zu 20 Prozent ab und übertrafen damit den 10-prozentigen Rückgang, der nach dem letzten Gewinnbericht zu verzeichnen war. Damit wurde das Vertrauen der Wall Street in die Fähigkeit des Vorstandsvorsitzenden Pat Gelsinger, seinen ehrgeizigen Umstrukturierungsplan zu verwirklichen, erneut stark beeinträchtigt. Gelsinger konnte den Konzern zwar über die lang anhaltenden Schwächen in der zugrundeliegenden Fertigungstechnologie hinwegführen, war aber weniger erfolgreich bei der Rückeroberung von Marktanteilen, die an den Konkurrenten AMD verloren gegangen sind, oder beim Kassieren der boomenden Nachfrage nach Chips für KI.

Produktionsprobleme bei Meteor Lake-Prozessoren

„Die Trends im zweiten Halbjahr sind schwieriger als wir erwartet haben“, sagte Gelsinger in einer Erklärung. Durch die Senkung der Angestelltenzahl, der Investitionen und anderer Kosten in diesem Jahr glaubt das Unternehmen, „eine klare Linie in Richtung eines nachhaltigen Geschäftsmodells“ zu erreichen. Intel machte für den jüngsten Rückschlag zum Teil Produktionsprobleme bei den Meteor Lake-Prozessoren verantwortlich, der ersten Generation von Chips, die mit der neuen Ultraviolett-Lithografie-Technologie ausgestattet sind, auf die das Unternehmen seinen Turnaround gesetzt hat.

Gelsinger sagte auch, dass die Kunden einen Großteil ihrer Ausgaben für Rechenzentren auf den Kauf von KI-Chips wie die von Nvidia verlagert hätten, was zu einer Pause bei den Server-Prozessoren von Intel geführt habe. Die Umsätze in der Rechenzentrumssparte des Unternehmens fielen im letzten Quartal um 3 Prozent, trotz des allgemeinen Booms bei den Ausgaben für Rechenzentren, der in den letzten Tagen von einigen der größten Technologieunternehmen bekannt gegeben wurde. Jedoch habe sich an der längeren Wettbewerbsposition des Konzerns nichts geändert. Das Unternehmen plant eine neue Generation von Chips, die 2026 die Massenproduktion erreichen soll.

Intel verliert gegenüber Nvidia und Co an Boden

Die kurzfristigen Kürzungen der Investitionsausgaben und die schwache Prognose für das dritte Quartal haben jedoch an der Wall Street die Befürchtung geweckt, dass Intel gegenüber Konkurrenten wie AMD und Nvidia an Boden verliert – und das zu einem Zeitpunkt, an dem man erwartet hatte, dass das Unternehmen die Vorteile von Gelsingers dreijährigem Investitionsschub ausspielen würde. Gelsinger sagte, das Unternehmen habe die „Aufholjagd“ abgeschlossen, die es brauchte, um wieder wettbewerbsfähiger zu werden, und sei nun in der Lage, seine Investitionen besser auf die kurzfristigen Nachfrageaussichten abzustimmen, was es zu einer vorsichtigeren Haltung veranlasse.

Im zweiten Quartal sank der Umsatz von Intel um einen Prozent auf 12,8 Mrd. Dollar und lag damit unter den 12,9 Mrd. Dollar, die die Wall Street erwartet hatte. Auf Pro-forma-Basis meldete Intel einen Gewinn von 2 Cents pro Aktie, ein Rückgang gegenüber 13 Cents im Vorjahr und unter den von Analysten erwarteten 10 Cents. Für das dritte Quartal rechnete das Unternehmen mit einem Umsatz von 12,5 bis 13,5 Milliarden Dollar und einem Pro-forma-Verlust von 3 Cents pro Aktie. Die Wall Street hatte mit einem Gewinn von 13 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von etwa 14,4 Mrd. Dollar gerechnet.

Konzern hofft bis nächstes Jahr wieder auf Führungsposition

Die schwache Prognose kommt Monate, nachdem Intel die Zusage von 8,5 Milliarden Dollar an direkten Finanzmitteln aus Washington erhalten hat, um seine Position als nationaler Champion in der Halbleiterindustrie zu festigen, zu einer Zeit, in der die USA es zu einer nationalen Priorität gemacht haben, ihre fortschrittliche Chip-Produktionsbasis wieder aufzubauen. Dennoch sieht man sich bei dem Konzern auf dem richtigen Weg, bis zum nächsten Jahr wieder eine weltweite Führungsposition in der Chiptechnologie einzunehmen.

Gemessen an der Marktkapitalisierung steht Intel im Ranking der Top-Chip-Konzerne derzeit auf Platz Elf. Trotz der jüngsten Verluste bleibt Nvidia mit weitem Vorsprung die Nummer Eins in diesem Sektor. Ebenfalls vor Intel in der Rangliste stehen Konkurrenten wie AMD, Qualcomm und Arm Holdings.