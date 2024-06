WaVe-X investiert Millionenbetrag in britisches Mobility-Startup Dodona Analytics

Das österreichische Investmentunternehmen WaVe-X, eine Tochtergesellschaft der österreichischen Walter Group, steigt beim britischen Startup Dodona Analytics ein. Die Jungfirma hat sich auf die Optimierung von Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur spezialisiert und unterstützt E-Mobility-Unternehmen dabei, datengesteuerte und KI-gestützte Entscheidungen zu treffen. Neben WaVe-X beteiligte sich auch Flashpoint Ventures als Leadinvestor in der jüngsten Finanzierungsrunde und steckte einen Millionenbetrag in Dodona Analytics.

WaVe-X unterstützt Startup mit Kapital und Know-how

Das im Jahr 2018 von Stefan Furlan gegründete Startup bietet eine Webplattform für Betreiber von E-Ladestationen. Diese stellt Daten zur Verfügung, die die Bewertung von relevanten, rentablen Standorten sowie von Investitionsmöglichkeiten unterstützen. Das soll die Entscheidungsfindung erheblich erleichtern. Dabei setzt das Startup auf Künstliche Intelligenz und die Kraft der Daten. Mehr als 50 Elektrofahrzeug-relevante, ständig aktualisierte Datenquellen berücksichtigt der Online-Dienst. Mit dem Aufbau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge hat Dodona Analytics es sich zum Ziel gesetzt, das E-Mobility-Ökosystem der Zukunft zu definieren und den Infrastrukturausbau für Elektrofahrzeuge federführend voranzutreiben.

In der jüngsten Finanzierungsrunde, angeführt von Flashpoint Ventures, hat sich WaVe-X mit einer siebenstelligen Summe beteiligt. Darüber hinaus will der österreichische Investor auch wertvolles Know-how aus dem Logistik- und Immobiliensektor einbringen. „Dodona überzeugt durch ein exzellentes Team und bietet Ladeinfrastrukturanbietern Lösungen, die ihr Risiko minimieren und die Erträge optimieren. Angesichts der zunehmenden Verbreitung der Elektromobilität sowohl im PKW- als auch im LKW-Sektor möchten wir Dodona mit unserer Logistikexpertise und unserem Netzwerk beim weiteren Wachstum unterstützen“, so Michal Lewandowski, Investmentmanager bei WaVe-X.

Dodona will international expandieren

Seit dem Launch von Dodona eMobility in London und dem rasanten Wachstum konnte das Startup bereits international expandieren, unter anderem in die USA. Zukünftig will man auch weitere Kundensegmente erschließen und das Produktportfolio weiterentwickeln. „Mit WaVe-X haben wir einen starken Partner gewonnen, der uns durch sein umfassendes Logistik- und Immobilien-Know-How sowie sein weitreichendes Netzwerk entscheidend in unserem weiteren Wachstum unterstützt und damit als Investor einen signifikanten Mehrwert bietet“, zeigt sich Stefan Furlan, Founder & CEO von Dodona Analytics, erfreut.