WeAreDevelopers 2025 im Zeichen von AI und der Zukunft der Software-Entwickler

Der CityCube Berlin verwandelt sich am 10. und 11. Juli 2025 zum Zentrum der Entwickler-Community. Denn der WeAreDevelopers World Congress bringt dann, wie die Betreiber sagen, über 15.000 Softwareentwickler, Entscheidungsträger und Technologie-Experten aus aller Welt zusammen .

Als Hauptredner eröffnet GitHub-CEO Thomas Dohmke die Veranstaltung, gefolgt von weiteren namhaften Sprechern wie Dr. Werner Vogels, CTO von Amazon.com, der über „Building Systems that Last“ referiert, und Prashanth Chandrasekar, CEO von Stack Overflow, der die Zukunft seiner Plattform beleuchtet (und die es im KI-Sturm nicht unbedingt leicht hat).

Die Konferenz fokussiert sich 2025 auf zukunftsweisende Technologiethemen. Im Mittelpunkt stehen Generative KI und Machine Learning, AI Agents und das Programmable Web sowie Agentic Applications. Weitere Schwerpunkte bilden Open Source AI mit Foundation Models und Developer Experience jenseits klassischer Entwicklungsumgebungen. Mit 500+ Speakern aus der globalen Tech-Community deckt die Veranstaltung ein breites Spektrum aktueller Entwicklungen ab.

Branchenführer und besondere Event-Features

Die Teilnehmerliste liest sich wie ein Who’s Who der Technologiebranche. Vertreter von GitHub, Stack Overflow und Docker treffen auf Teams von Amazon Web Services, OpenAI und Google Cloud. Auch deutsche Unternehmen wie Mercedes-Benz, Siemens und SAP präsentieren ihre Innovationen. Neben den Vorträgen bietet die Konferenz einen HR Leader Summit als spezielles Teilformat sowie praktische Workshops und interaktive Sessions. Eine Expo-Area präsentiert die neuesten Technologietrends und schafft Raum für direkten Austausch.

Colin Jarvis, Head of Global Forward Deployed Engineering bei OpenAI, gehört ebenso zu den Vortragenden wie die Mercedes-Benz-Führungskräfte Katrin Lehmann (CIO) und Magnus Östberg (CSO). Die Vielfalt der vertretenen Unternehmen soll einen umfassenden Blick auf aktuelle und kommende Entwicklungen in der Softwarebranche geben. Besonders die Themen rund um künstliche Intelligenz und deren Anwendungen in der Entwicklung stehen im Fokus der Diskussionen – und damit natürlich auch die große Frage, welche Rolle menschliche Developer haben, wenn AI-Modelle auch Code schreiben können.

Logistik und Teilnahmevorteile

Der CityCube Berlin öffnet am Veranstaltungstag bereits um 8 Uhr seine Türen. Für die Navigation vor Ort und die persönliche Sessionplanung steht eine offizielle App zur Verfügung. Unter dem Hashtag #wearedevs können Teilnehmer ihre Erlebnisse in sozialen Medien teilen. Die Veranstaltung gilt als weltweit führende Veranstaltung für Entwickler und Tech-Entscheidungsträger und bietet eine Plattform für fachlichen Austausch auf höchstem Niveau.

Die Teilnahme ermöglicht nicht nur Einblicke in aktuelle Software-Entwicklungstrends, sondern fördert auch das Networking mit Branchenexperten. Die Konferenz verbindet theoretische Diskussionen mit praktischen Anwendungsfällen und schafft so einen Mehrwert für Entwickler aller Erfahrungsstufen. Besonders die Schwerpunkte auf KI-Technologien und Developer Experience versprechen relevante Impulse für die tägliche Arbeit der Teilnehmer.