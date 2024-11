Wir durchleuchten den Trend zu AI Agents ☕️ AI Melange mit Ana & Jakob

Chatbots kennt nun jede:r, die AI-Modelle dahinter oft auf. Nun braut sich aber schon der nächste große Trend zusammen: OpenAI, Anthropic und Co arbeiten an so genannten AI Agents, die nicht mehr bloß einzelne Aufgaben, sondern komplette Workflows automatisieren und abarbeiten können. Was steckt dahinter, wie gut funktioniert das – und wer braucht das?

Im AI Melange Podcast erörtern Journalist Jakob Steinschaden von Trending Topics und die KI- und Tech-Beraterin Ana Simic (von Engage Technology) diese Themen:

AI-Ranking: Googles Gemini überholt GPT-4o von OpenAI

Marktanteile der Foundation-Model-Anbieter

AI-Songs der Beatles für Grammy nominiert

Google launcht “Learn About” Feature

Deep Dive: AI Agents



