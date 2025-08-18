Podcast

Deep Dive Ins Agentic Web – mit Vlad Gozman

Er ist nicht nur bei der kommenden TEDAI Konferenz involviert, sondern mit seinem Startup involve.me bereits tief drinnen im KI-Thema und zählt zu den ersten Firmen in Österreich, die GPT-5 integriert haben. Aber das ist noch nicht alles, denn Vlad Gozman gehört zu jenen, die sich bereits intensiv mit dem Agentic Web beschäftigen – und genau darüber wollen wir heute sprechen. Die Themen:

  • Der neue KI-Agent von involve.me
  • Einsatz von GPT-5
  • Was ist Agentic Web?
  • Agentic Commerce
  • Agent-Browser
  • Model Context Protocol von Anthropic
  • Agent 2 Agent Procotol von Google
  • Auswirkungen von Agentic Web auf Gestaltung von Webseiten und Apps
  • KI-Chatbots als alleiniges Interface?

Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠feedback@trendingtopics.at.

