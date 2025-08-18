Deep Dive Ins Agentic Web – mit Vlad Gozman

Er ist nicht nur bei der kommenden TEDAI Konferenz involviert, sondern mit seinem Startup involve.me bereits tief drinnen im KI-Thema und zählt zu den ersten Firmen in Österreich, die GPT-5 integriert haben. Aber das ist noch nicht alles, denn Vlad Gozman gehört zu jenen, die sich bereits intensiv mit dem Agentic Web beschäftigen – und genau darüber wollen wir heute sprechen. Die Themen:

Der neue KI-Agent von involve.me

Einsatz von GPT-5

Was ist Agentic Web?

Agentic Commerce

Agent-Browser

Model Context Protocol von Anthropic

Agent 2 Agent Procotol von Google

Auswirkungen von Agentic Web auf Gestaltung von Webseiten und Apps

KI-Chatbots als alleiniges Interface?

