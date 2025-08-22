AI Talk 39: Ist KI eine Blase, oder eh alles ganz normal?

Sie kommen wieder auf: Die Warnungen, dass wir uns in einer riesengroßen AI-Blase befinden? Aber stimmt das auch wirklich, was spricht dafür, was dagegen? Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAI, AI Austria) mit einer Late-Night-Analyse für wach(gebliebene) Köpfe. Das Programm der Folge:

🔥 Top-News der Woche

Google Pixel 10 Launch: Neuer G5-Tensor-Chip ermöglicht lokale LLMs mit bis zu 10 Milliarden Parametern. Echtzeit-Übersetzung, Voice-Steuerung und intelligente App-Integration – Google überholt Apple bei KI-Features deutlich.

Google AI-Mode: Neue Agenten-Funktionen für komplexere Aufgaben – noch nicht in der EU verfügbar.

Microsoft-Prognose: Traditionelle SaaS-Tools sollen bis 2030 durch KI-Agenten ersetzt werden.

🎯 Deep Dive: Neue KI-Blase?

Auslöser: Sam Altman warnt vor Verlusten, MIT-Studie zeigt bei 95% der Unternehmen keine messbaren Umsatzsteigerungen durch KI-Pilotprojekte, KI-Aktien brechen ein.

Bubble oder nicht?

Pro Bubble: Massive Infrastruktur-Investments, sinkende Margen durch Konkurrenz

Massive Infrastruktur-Investments, sinkende Margen durch Konkurrenz Contra: Starke Nachfrage (700 Mio. ChatGPT-User), bessere Performance als frühere ML-Welle

Fazit: Eher „positive Bubble“ wie Apollo-Programm – viele Akteure glauben an gemeinsame Vision und entwickeln parallel die Komponenten dafür.

🚀 Highlights