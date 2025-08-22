AI Talk 39: Ist KI eine Blase, oder eh alles ganz normal?
Sie kommen wieder auf: Die Warnungen, dass wir uns in einer riesengroßen AI-Blase befinden? Aber stimmt das auch wirklich, was spricht dafür, was dagegen? Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAI, AI Austria) mit einer Late-Night-Analyse für wach(gebliebene) Köpfe. Das Programm der Folge:
🔥 Top-News der Woche
Google Pixel 10 Launch: Neuer G5-Tensor-Chip ermöglicht lokale LLMs mit bis zu 10 Milliarden Parametern. Echtzeit-Übersetzung, Voice-Steuerung und intelligente App-Integration – Google überholt Apple bei KI-Features deutlich.
Google AI-Mode: Neue Agenten-Funktionen für komplexere Aufgaben – noch nicht in der EU verfügbar.
Microsoft-Prognose: Traditionelle SaaS-Tools sollen bis 2030 durch KI-Agenten ersetzt werden.
🎯 Deep Dive: Neue KI-Blase?
Auslöser: Sam Altman warnt vor Verlusten, MIT-Studie zeigt bei 95% der Unternehmen keine messbaren Umsatzsteigerungen durch KI-Pilotprojekte, KI-Aktien brechen ein.
Bubble oder nicht?
- Pro Bubble: Massive Infrastruktur-Investments, sinkende Margen durch Konkurrenz
- Contra: Starke Nachfrage (700 Mio. ChatGPT-User), bessere Performance als frühere ML-Welle
Fazit: Eher „positive Bubble“ wie Apollo-Programm – viele Akteure glauben an gemeinsame Vision und entwickeln parallel die Komponenten dafür.
🚀 Highlights
- Exit-News: Clemens‘ Detekt wird von Cyclomedia übernommen
- Tool der Woche: Scalable Capital integriert GPT-4.1-Chatbot für Finanzberatung
- Startup der Woche: Detekt (Wien bleibt KI-Hub für Mobile Mapping)