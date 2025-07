AI Talk #34: WeAreDevelopers | Grok 4 | Browser-Krieg

Die AI Talk-Hosts Jakob Steinschaden, Mitgründer von Trending Topics und newsrooms.ai, und Clemens Wasner, KI-Unternehmer bei EnliteAI und Chairman von AI Austria, sind aus Berlin zurückgekommen. Dort haben sie an der WeAreDevelopers-Konferenz teilgenommen, wo sich alles um Software-Entwickler:innen dreht. Das große Überthema bei dem Event war AI und die Frage, ob die Technologie in Zukunft eben diese Entwickler:innen obsolet machen wird. Mit dieser Frage beschäftigen sich Steinschaden und Wasner in Ausgabe 34 des Podcasts.

Weitere Themen im AI Talk:

Grok 4 von xAI

Die Kontroverse rund um Elon Musk und seinen Einfluss auf Grok

Der durch AI angeheizte Krieg der Browser



