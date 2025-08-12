Podcast
AI Talk 38: Wir zerlegen GPT-5
Eh klar: Die Podcast-Hosts Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms.ai) und Clemens Wasner (Enlite AI, AI Austria) können in dieser Folge gar nicht anders, als eingehend über GPT-5, das neue KI-Modell von OpenAI zu sprechen. Denn zum einen hat die AI-Welt dieses Jahr auf nichts anderes so sehnlich gewartet, und zum anderen wurde auch kein KI-Modell bisher so stark kritisiert wie GPT-5. Also, los geht’s!
ARR-Zahlen von KI-Startups kritisch betrachtet
- Das Phänomen der exponentiellen Umsatzwachstums-Claims
- Repl.it als Fallbeispiel: Von 10 auf 150 Millionen Dollar ARR
- Das Problem negativer Unit Economics bei Developer-Tools
- Vergleich mit Gym-Memberships und dem Wix-Modell
- Unterscheidung zwischen Prosumern und professionellen Entwicklern
Arbeitsplatzverlust durch KI wird Realität
- Tata Consulting Services baut 12.000 Stellen ab
- Indien als Reallabor für KI-bedingte Jobverluste
- Signalwirkung für den globalen Arbeitsmarkt
- Ausblick auf die nächsten zwei Jahre
GPT-5 Launch: Analyse und Bewertung
Erste Eindrücke und Verbesserungen
- Wegfall des Model-Pickers zugunsten eines einheitlichen Systems
- Erhöhung der Reasoning-Model-Usage von 1-2% auf 7%
- Verbesserungen für Gelegenheitsnutzer vs. Verschlechterungen für Power-User
Benchmarks und Konkurrenzvergleich
- Performance in der LM Arena
- Vergleich mit O3, O3 Pro und GPT-4.0
- Konkurrenz durch Grok, Gemini und andere Anbieter
Transformation zur Consumer-Brand
- Vergleich mit der Office-Ribbon-Einführung bei Microsoft
- Personalisierungsfeatures wie Hintergrundbilder
- Vertikalisierung in Bildung, Gesundheit und andere Bereiche
Auswirkungen auf Coding-Startups
- Bedrohung für Lovable, Cursor und ähnliche Tools
- Verbessertes Coding direkt in ChatGPT
- Strategische Überlegungen zu Browser-Launch
Feedback aus der österreichischen Startup-Szene
- Mixed Results bei verschiedenen Anwendungsbereichen
- Verbesserungen bei Halluzinationen vs. Performance-Issues
- Souveränitäts-Überlegungen bei Corporates
Tool der Woche: Eleven Labs Music
- KI-Musikgenerierung mit legalen Lizenzen
- Kooperationen mit Merlin Network und Cobalt Music Group
- Unterschied zu anderen Musik-KI-Tools
- Copyright-Problematik in der KI-Branche
Startup News: NXAI Refinanzierung
- Neue Investoren BHEI Vermögensverwaltung und Lignite Ventures
- 32% Unternehmensanteil für unter 15 Millionen Euro
- Auswirkungen der Pierer-Situation auf das Unternehmen
- Sepp Hochreiters Anteil bleibt stabil bei 25%