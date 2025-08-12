Podcast

AI Talk 38: Wir zerlegen GPT-5

Eh klar: Die Podcast-Hosts Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms.ai) und Clemens Wasner (Enlite AI, AI Austria) können in dieser Folge gar nicht anders, als eingehend über GPT-5, das neue KI-Modell von OpenAI zu sprechen. Denn zum einen hat die AI-Welt dieses Jahr auf nichts anderes so sehnlich gewartet, und zum anderen wurde auch kein KI-Modell bisher so stark kritisiert wie GPT-5. Also, los geht’s!

ARR-Zahlen von KI-Startups kritisch betrachtet

  • Das Phänomen der exponentiellen Umsatzwachstums-Claims
  • Repl.it als Fallbeispiel: Von 10 auf 150 Millionen Dollar ARR
  • Das Problem negativer Unit Economics bei Developer-Tools
  • Vergleich mit Gym-Memberships und dem Wix-Modell
  • Unterscheidung zwischen Prosumern und professionellen Entwicklern

Arbeitsplatzverlust durch KI wird Realität

  • Tata Consulting Services baut 12.000 Stellen ab
  • Indien als Reallabor für KI-bedingte Jobverluste
  • Signalwirkung für den globalen Arbeitsmarkt
  • Ausblick auf die nächsten zwei Jahre

GPT-5 Launch: Analyse und Bewertung

Erste Eindrücke und Verbesserungen

  • Wegfall des Model-Pickers zugunsten eines einheitlichen Systems
  • Erhöhung der Reasoning-Model-Usage von 1-2% auf 7%
  • Verbesserungen für Gelegenheitsnutzer vs. Verschlechterungen für Power-User

Benchmarks und Konkurrenzvergleich

  • Performance in der LM Arena
  • Vergleich mit O3, O3 Pro und GPT-4.0
  • Konkurrenz durch Grok, Gemini und andere Anbieter

Transformation zur Consumer-Brand

  • Vergleich mit der Office-Ribbon-Einführung bei Microsoft
  • Personalisierungsfeatures wie Hintergrundbilder
  • Vertikalisierung in Bildung, Gesundheit und andere Bereiche

Auswirkungen auf Coding-Startups

  • Bedrohung für Lovable, Cursor und ähnliche Tools
  • Verbessertes Coding direkt in ChatGPT
  • Strategische Überlegungen zu Browser-Launch

Feedback aus der österreichischen Startup-Szene

  • Mixed Results bei verschiedenen Anwendungsbereichen
  • Verbesserungen bei Halluzinationen vs. Performance-Issues
  • Souveränitäts-Überlegungen bei Corporates

Tool der Woche: Eleven Labs Music

  • KI-Musikgenerierung mit legalen Lizenzen
  • Kooperationen mit Merlin Network und Cobalt Music Group
  • Unterschied zu anderen Musik-KI-Tools
  • Copyright-Problematik in der KI-Branche

Startup News: NXAI Refinanzierung

  • Neue Investoren BHEI Vermögensverwaltung und Lignite Ventures
  • 32% Unternehmensanteil für unter 15 Millionen Euro
  • Auswirkungen der Pierer-Situation auf das Unternehmen
  • Sepp Hochreiters Anteil bleibt stabil bei 25%
