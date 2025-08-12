AI Talk 38: Wir zerlegen GPT-5

Eh klar: Die Podcast-Hosts Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms.ai) und Clemens Wasner (Enlite AI, AI Austria) können in dieser Folge gar nicht anders, als eingehend über GPT-5, das neue KI-Modell von OpenAI zu sprechen. Denn zum einen hat die AI-Welt dieses Jahr auf nichts anderes so sehnlich gewartet, und zum anderen wurde auch kein KI-Modell bisher so stark kritisiert wie GPT-5. Also, los geht’s!

ARR-Zahlen von KI-Startups kritisch betrachtet

Das Phänomen der exponentiellen Umsatzwachstums-Claims

Repl.it als Fallbeispiel: Von 10 auf 150 Millionen Dollar ARR

Das Problem negativer Unit Economics bei Developer-Tools

Vergleich mit Gym-Memberships und dem Wix-Modell

Unterscheidung zwischen Prosumern und professionellen Entwicklern

Arbeitsplatzverlust durch KI wird Realität

Tata Consulting Services baut 12.000 Stellen ab

Indien als Reallabor für KI-bedingte Jobverluste

Signalwirkung für den globalen Arbeitsmarkt

Ausblick auf die nächsten zwei Jahre

GPT-5 Launch: Analyse und Bewertung

Erste Eindrücke und Verbesserungen

Wegfall des Model-Pickers zugunsten eines einheitlichen Systems

Erhöhung der Reasoning-Model-Usage von 1-2% auf 7%

Verbesserungen für Gelegenheitsnutzer vs. Verschlechterungen für Power-User

Benchmarks und Konkurrenzvergleich

Performance in der LM Arena

Vergleich mit O3, O3 Pro und GPT-4.0

Konkurrenz durch Grok, Gemini und andere Anbieter

Transformation zur Consumer-Brand

Vergleich mit der Office-Ribbon-Einführung bei Microsoft

Personalisierungsfeatures wie Hintergrundbilder

Vertikalisierung in Bildung, Gesundheit und andere Bereiche

Auswirkungen auf Coding-Startups

Bedrohung für Lovable, Cursor und ähnliche Tools

Verbessertes Coding direkt in ChatGPT

Strategische Überlegungen zu Browser-Launch

Feedback aus der österreichischen Startup-Szene

Mixed Results bei verschiedenen Anwendungsbereichen

Verbesserungen bei Halluzinationen vs. Performance-Issues

Souveränitäts-Überlegungen bei Corporates

Tool der Woche: Eleven Labs Music

KI-Musikgenerierung mit legalen Lizenzen

Kooperationen mit Merlin Network und Cobalt Music Group

Unterschied zu anderen Musik-KI-Tools

Copyright-Problematik in der KI-Branche

Startup News: NXAI Refinanzierung