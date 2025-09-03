Jakob ist zurück aus Kopenhagen und ist hörbar geflasht: Denn auf der TechBBQ-Konferenz hatte er Gelegenheit, gleich 4 europäische AI-Champions auf einem Fleck kennenzulernen. Und auch sonst gibt es eine Menge Themen, über die Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAI, AI Austria) sprechen müssen:

TechBBQ Kopenhagen: Europäische AI-Unicorns im Fokus

Was ist das TechBBQ? Vergleich zu anderen Startup-Events

Skandinaviens starke Entrepreneurship-Kultur vs. österreichische „Intermediär-Mentalität“

Vier europäische KI-Champions im Detail:

Lovable (Schweden)

130 Mio. Dollar ARR mit 60 Mitarbeitern

Web-Coding per Textprompts

Herausforderungen der LLM Economics

Synthesia (London)

100 Mio. Dollar ARR, KI-Video-Generation

Vernetzung der Unicorn-Gründer untereinander

IPO-Pläne: „Never Europe“ – Kritik an London Stock Exchange

Silo AI (Finnland)

Verkauf an AMD für 665 Mio. Dollar (potenziell bis zu 1 Mrd. Dollar durch Incentives)

Europäische Talente, amerikanische Finanzkraft

Eleven Labs (UK/Madrid)

0 auf 100 Mio. ARR in 17 Monaten

Audio-KI als Begleiter durch den Alltag

Blase oder nicht? Argumente des Investors Carl Reiner

Nvidia Q4-Zahlen: „The Party Goes On“

Weitere 50% Quartalswachstum auf hoher Basis

Zwei Großkunden machen fast 50% des Datacenter-Umsatzes aus

Spekulationen über Meta, XAI und OpenAI als Hauptkunden

LLM Tokenomics

Dario Amodei (Anthropic): KI-Modelle als einzelne „Bauprojekte“

Fallende Token-Preise vs. komplexere Reasoning-Modelle

USA vs. China: KI als strategisches Gut, Europa als „digitale Kolonie“

Energieversorgung als limitierender Faktor

Tool der Woche: Nano Banana (Google Gemini)

Bildgenerierung mit historischen Fotos

Kleidung auf Personen übertragen per Prompt

Demokratisierung der Bildbearbeitung

Startup der Woche: mypaperwork (Wien)