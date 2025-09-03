Podcast
AI Talk 41: Lovable | Synthesia | ElevenLabs | Silo AI | KI-Party geht weiter
Jakob ist zurück aus Kopenhagen und ist hörbar geflasht: Denn auf der TechBBQ-Konferenz hatte er Gelegenheit, gleich 4 europäische AI-Champions auf einem Fleck kennenzulernen. Und auch sonst gibt es eine Menge Themen, über die Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAI, AI Austria) sprechen müssen:
TechBBQ Kopenhagen: Europäische AI-Unicorns im Fokus
- Was ist das TechBBQ? Vergleich zu anderen Startup-Events
- Skandinaviens starke Entrepreneurship-Kultur vs. österreichische „Intermediär-Mentalität“
- Vier europäische KI-Champions im Detail:
Lovable (Schweden)
- 130 Mio. Dollar ARR mit 60 Mitarbeitern
- Web-Coding per Textprompts
- Herausforderungen der LLM Economics
Synthesia (London)
- 100 Mio. Dollar ARR, KI-Video-Generation
- Vernetzung der Unicorn-Gründer untereinander
- IPO-Pläne: „Never Europe“ – Kritik an London Stock Exchange
Silo AI (Finnland)
- Verkauf an AMD für 665 Mio. Dollar (potenziell bis zu 1 Mrd. Dollar durch Incentives)
- Europäische Talente, amerikanische Finanzkraft
Eleven Labs (UK/Madrid)
- 0 auf 100 Mio. ARR in 17 Monaten
- Audio-KI als Begleiter durch den Alltag
- Blase oder nicht? Argumente des Investors Carl Reiner
Nvidia Q4-Zahlen: „The Party Goes On“
- Weitere 50% Quartalswachstum auf hoher Basis
- Zwei Großkunden machen fast 50% des Datacenter-Umsatzes aus
- Spekulationen über Meta, XAI und OpenAI als Hauptkunden
LLM Tokenomics
- Dario Amodei (Anthropic): KI-Modelle als einzelne „Bauprojekte“
- Fallende Token-Preise vs. komplexere Reasoning-Modelle
- USA vs. China: KI als strategisches Gut, Europa als „digitale Kolonie“
- Energieversorgung als limitierender Faktor
Tool der Woche: Nano Banana (Google Gemini)
- Bildgenerierung mit historischen Fotos
- Kleidung auf Personen übertragen per Prompt
- Demokratisierung der Bildbearbeitung
Startup der Woche: mypaperwork (Wien)
- 500.000 Euro Finanzierung für KI-basierte Visa-Bearbeitung
- Niedrigere Startup-Kosten durch verfügbare LLMs
- Trend zu „Papierkram-Automatisierung“ in verschiedenen Bereichen