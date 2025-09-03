Podcast

Jakob ist zurück aus Kopenhagen und ist hörbar geflasht: Denn auf der TechBBQ-Konferenz hatte er Gelegenheit, gleich 4 europäische AI-Champions auf einem Fleck kennenzulernen. Und auch sonst gibt es eine Menge Themen, über die Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAI, AI Austria) sprechen müssen:

TechBBQ Kopenhagen: Europäische AI-Unicorns im Fokus

  • Was ist das TechBBQ? Vergleich zu anderen Startup-Events
  • Skandinaviens starke Entrepreneurship-Kultur vs. österreichische „Intermediär-Mentalität“
  • Vier europäische KI-Champions im Detail:

Lovable (Schweden)

  • 130 Mio. Dollar ARR mit 60 Mitarbeitern
  • Web-Coding per Textprompts
  • Herausforderungen der LLM Economics

Synthesia (London)

  • 100 Mio. Dollar ARR, KI-Video-Generation
  • Vernetzung der Unicorn-Gründer untereinander
  • IPO-Pläne: „Never Europe“ – Kritik an London Stock Exchange

Silo AI (Finnland)

  • Verkauf an AMD für 665 Mio. Dollar (potenziell bis zu 1 Mrd. Dollar durch Incentives)
  • Europäische Talente, amerikanische Finanzkraft

Eleven Labs (UK/Madrid)

  • 0 auf 100 Mio. ARR in 17 Monaten
  • Audio-KI als Begleiter durch den Alltag
  • Blase oder nicht? Argumente des Investors Carl Reiner

Nvidia Q4-Zahlen: „The Party Goes On“

  • Weitere 50% Quartalswachstum auf hoher Basis
  • Zwei Großkunden machen fast 50% des Datacenter-Umsatzes aus
  • Spekulationen über Meta, XAI und OpenAI als Hauptkunden

LLM Tokenomics

  • Dario Amodei (Anthropic): KI-Modelle als einzelne „Bauprojekte“
  • Fallende Token-Preise vs. komplexere Reasoning-Modelle
  • USA vs. China: KI als strategisches Gut, Europa als „digitale Kolonie“
  • Energieversorgung als limitierender Faktor

Tool der Woche: Nano Banana (Google Gemini)

  • Bildgenerierung mit historischen Fotos
  • Kleidung auf Personen übertragen per Prompt
  • Demokratisierung der Bildbearbeitung

Startup der Woche: mypaperwork (Wien)

  • 500.000 Euro Finanzierung für KI-basierte Visa-Bearbeitung
  • Niedrigere Startup-Kosten durch verfügbare LLMs
  • Trend zu „Papierkram-Automatisierung“ in verschiedenen Bereichen

