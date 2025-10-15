Podcast

AI Talk 47: State of AI Report 2025 | ChatGPT als App-Plattform | n8n | NanoChat

AI Talk Hosts  Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAIAI Austria) diskutieren in dieser Folge diese Themen:

🫧 KI-Blase oder Zukunftsinvestition? – Diskussion über die massiven Geldflüsse zwischen OpenAI, Nvidia, Oracle und Co. und ob die KI-Industrie auf eine Finanzbubble zusteuert

🏭 EU AI-Factories: Fake News aufgeklärt – Richtigstellung zur Verwirrung um AI-Gigafactories: Deutschland und Österreich sind noch im Rennen, Entscheidung fällt erst 2026

📊 State of AI Report 2025 – Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem 300-Seiten-Standardwerk: OpenAIs anhaltende Dominanz, Chinas Open-Source-Offensive und Europas Rückstand

🔌 Energie als Flaschenhals – Warum Stromversorgung und Infrastruktur zum kritischen Engpass für den KI-Ausbau werden

🛍️ OpenAI wird zur Super-Plattform – Wie ChatGPT mit App-Integration, Walmart-Partnerschaft und Hardware-Plänen gleichzeitig gegen alle Tech-Giganten antritt

🛠️ Tool der Woche: NanoChat – Andrew Karpathys Open-Source-Projekt ermöglicht es, eigene Sprachmodelle für wenige tausend Dollar zu trainieren

🦄 Startup der Woche: N8N – Berliner KI-Workflow-Automatisierungs-Startup erreicht Unicorn-Status mit 2,5 Milliarden Dollar Bewertung

